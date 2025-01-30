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Главный тренер петербургского ХК СКА Роман Ротенберг назвал дату возвращения российских хоккеистов на мировую арену. По его мнению, россияне будут играть на Олимпиаде в 2026 году.
«Верим. Я лично верю. Как я уже говорил, будут политические изменения: Госдеп США, президент Трамп. Будут сигналы в пользу России, и мы будем играть на Олимпиаде в 2026 году», — подчеркнул Ротенберг в беседе с Metaratings.ru.Он также добавил, что те же вопросы стоит задать и организациям ответственным за допуск россиян к Чемпионату мира-2025, так как они должны отвечать за собственные решения.
«Мы готовы играть, и мы верим, что будем играть», — заключил Ротенберг.Читайте также:
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