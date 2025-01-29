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Клуб КХЛ «Куньлунь» обыграл в Мытищах фаворитов из челябинского «Трактора»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

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Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл на «Арене Мытищи имени В.И. Шалимова» челябинский «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Драконы идут на девятом месте Западной конференции, а трактористы возглавляют конференцию «Восток». Несмотря на разный статус команд, хозяева льда сумели организовать для соперников нелёгкую встречу. Уже к 10-й минуте Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак отметились заброшенными шайбами, и «Куньлунь» повёл со счетом 3:0», – рассказали в администрации.
После этого гости перехватили инициативу и до конца основного времени матча сумели выправить положение дел – 3:3 к финальной сирене третьего периода.



Овертайм был отмечен обилием голевых моментов, а решающим стал бросок Лукаса Локхарта. Он и подвёл окончательный итог встречи – 4:3 в пользу пекинского коллектива.

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Легкоатлеты из Раменского завоевали семь медалей первенства Московской области
29 января 2025, 18:24

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники раменской спортшколы «Сатурн» на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Золотые медали выиграла воспитанница «Сатурна» Татьяна Усова в прыжке в длину и в тройном прыжке. Серебряные медали завоевали Полина Неретина в беге на 400 метров, Екатерина Кузнецова в беге на 1500 метров и Никита Ульев в тройном прыжке», — говорится в сообщении.
Кроме того, на третью ступень пьедестала почёта поднялись представительницы Раменского округа Виктория Бычкова (тройной прыжок) и Екатерина Иванющенко (бег на 400 метров).

Соревнования проводились в городе Щёлково.

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Стало известно, что «Спартак» сделал новое предложение по Солари
Агент Кипершмид подтвердил новое предложение «Спартака» по трансферу Солари
29 января 2025, 16:34

Фото: iStock/FotografieLink

Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари, подтвердил, что «Спартак» сделал новое предложение по трансферу футболиста. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
«Да, они сделали предложение», — подтвердил агент.
Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал «Ривер Плейту» 12 млн евро за переход Солари.

Напомним, Солари играет за «Ривер Плейт» с лета 2022 года и за это время поучаствовал в 110 матчах, во время которых забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.

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Стала известна возможная зарплата Ивана Илича в «Спартаке»
Зарплата Ивана Илича в «Спартаке» может составить около 2,4 млн евро в год
29 января 2025, 16:31

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Зарплата сербского полузащитника Ивана Илича в «Спартаке» может составить около 2,4 млн евро в год, при этом без учета бонусов. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, в клубе будут пытаться сохранить баланс зарплат при возможном трансфере сербского футболиста. В случае перехода в «Спартак» Илич будет получать в московском клубе на уровне лидеров команды», — отмечается в материале.
Напомним, с лета 2023 года Илич играет за итальянский «Торино». За это время он сыграл 61 матч, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.

Рыночная стоимость серба на данный момент составляет 18 миллионов евро, согласно информации портала Transfermarkt.

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#евро
#матч
#спартак
#рпл
#футбол
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Назван следующий оппонент Двалишвили
Боец Штырков назвал О'Мэлли следующим оппонентом Двалишвили
29 января 2025, 16:29

Фото: iStock/Artur Didyk

Российский боец RCC Иван Штырков назвал Шона О'Мэлли следующим оппонентом чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили. По его мнению, новым соперником Петра Яна будет Марлон Вера, а затем — Умар Нурмагомедов.
«Мерабу дадут О'Мэлли. Не знаю, кого дадут Петру Яну. Ждать Умара Нурмагомедова – долгий простой. Может дадут Марлона Веру. Хороший бой в стойке. Потом будет титульный бой Мераба и Шона и претендентский Петра и Умара», — поделился Штырков прогнозом в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, грузинский боец Мераб Двалишвили в своих последних поединках одержал победу над Умаром Нурмагомедовым, Шоном О'Мэлли и Петром Яном. На сегодняшний день с серией побед выступает лишь Ян, победивший Дейвисона Фигередо и Сонга Ядонга.

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#бокс
#борьба
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БК «Химки» поднялся на третью позицию в чемпионате Суперлиги
29 января 2025, 16:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» обыграл команду «Барнаул» в домашнем матче чемпионата Суперлиги со счётом 79:68. По результатам встречи химчане поднялись на третью строчку турнирной таблицы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В начале матча «Химки» долго не могли найти свою игру в нападении. Благодаря Владиславу Шарапову стартовую четверть закончили с 13 очками. Затем баскетболисты прибавили в счёте и вышли в лидеры. В третьей 10-минутке обе команды создали друг другу сложности в атаке, но благодаря удачной второй четверти «Химки» ушли на перерыв при « 1». В заключительном отрезке Фёдор Ключников, Александр Мальцев и Виктор Заряжко тремя трёхочковыми бросками позволили обойти соперника.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

«У нас более опытная команда. Было много потерь, которые не давали нам оторваться чуть раньше. Мы провели семь игр в четырёх разных городах, но ребята выдержали январский марафон», – отметил главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
Следующий домашний матч химчане проведут 12 февраля. Соперником станет команда «Челбаскет». Игра начнётся в 19 часов в баскетбольном центре «Химки». Вход будет свободным.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

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#спорт
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#московская область
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Азизян объяснил, почему Тактаров начал критиковать Нурмагомедовых
Тренер Азизян: Тактаров начал критиковать Нурмагомедовых ради внимания
29 января 2025, 16:25

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Наставник Гор Азизян, тренирующий Шарабутдина Магомедова, объяснил, почему Олег Тактаров стал критиковать Умара и Хабиба Нурмагомедовых. По его мнению, Тактаров сидит без внимания и хочет привлечь к себе аудиторию.
«Кто критикует Россию – враг №1 для меня. Что Тактаров может сказать? Он сидит без внимания, поэтому хочет привлечь к себе аудиторию. Особенно после его позорного возвращения на «РЕН ТВ». В бою по боксу два часа пытались пятки отбить друг другу. Ему лучше промолчать и заняться тренерской деятельностью, доказывать свой профессионализм выступлениями своих учеников. Ему далеко до того, чтобы критиковать Умара или Хабиба Нурмагомедовых», — возмутился Азизян в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, неделю назад, 19 января, российский боец Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в своей карьере. В со-главном событии турнира UFC 311 он проиграл чемпиону легчайшего дивизиона Мерабу Двалишвили по единогласному судейскому решению.

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#спорт
#бокс
#борьба
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Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в Россию
Тренер Каррера заявил о готовности вновь поработать в России и ждет предложений
29 января 2025, 16:22

Фото: iStock/Pixfly

Итальянский тренер Массимо Каррера, возглавивший московский «Спартак» с 2016 по 2018 год, заявил о готовности вновь вернуться в Россию. Об этом он сообщил в беседе с «РБ Спорт».
«Я готов вернуться в Россию и вновь хочу поработать там. Но пока предложений не было», — объявил тренер.
Сейчас Каррере 60 лет. Последним местом его работы был итальянский футбольный клуб «Асколи».

Напомним, при наставничестве итальянца «Спартак» смог стать чемпионом России. Сейчас клуб давно не праздновал больших побед. В турнирной таблице РПЛ красно-белые находятся на третьем месте с 37 баллами в запасе.

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#тренер
#клуб
#спартак
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Названа главная задача «Краснодара» на зимнюю паузу
Тренер Писарев назвал удержание игроков главной задачей «Краснодара» на паузу
29 января 2025, 16:20

Фото: iStock/FotografieLink

Главная задача ФК «Краснодар» на время зимней паузы — не потерять никого из игроков. Об этом заявил тренер сборной России Николай Писарев. По его мнению, в первой части сезона это была самая стабильная команда.
«На мой взгляд, да, это была самая стабильная команда. И надо радоваться, что они всех сохранили, с этой-то логистикой. А если еще кого-то возьмут по ходу сборов, может, уже и «ведут» кого-то, но мы не знаем об этом. Но основная задача — никого не потерять», — поделился наставник в беседе с «РБ Спорт».
Писарев добавил, что «Краснодар» смазал концовку сезона из-за изматывающей логистики и эмоционального переутомления. Однако мало кто, подчеркнул он, может идеально пройти весь сезон без единого поражения.

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#спорт
#спартак
#рпл
#краснодар
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Подмосковный фристайлист Буров завоевал серебро на этапе Кубка России
29 января 2025, 15:42

Максим Буров (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсмен из Московской области Максим Буров выиграл серебряную медаль на втором этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Максим Буров поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в соревнованиях среди мужчин в дисциплине «акробатика». Золотую медаль завоевал фристайлист из Москвы, а бронзовую — спортсмен, представляющий Республику Башкортостан», — говорится в сообщении.
В Минспорта Подмосковья напомнили, что ранее Максим Буров взял золотую медаль в дисциплине «акробатика» на первом этапе Кубка России по фристайлу.

Первый и второй этапы Кубка России по фристайлу проводятся в столице Башкирии Уфе с 25 по 29 января.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок выиграла первую в истории российского фехтования серию Гран-при.

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