Клуб КХЛ «Куньлунь» обыграл в Мытищах фаворитов из челябинского «Трактора»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл на «Арене Мытищи имени В.И. Шалимова» челябинский «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Драконы идут на девятом месте Западной конференции, а трактористы возглавляют конференцию «Восток». Несмотря на разный статус команд, хозяева льда сумели организовать для соперников нелёгкую встречу. Уже к 10-й минуте Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак отметились заброшенными шайбами, и «Куньлунь» повёл со счетом 3:0», – рассказали в администрации.После этого гости перехватили инициативу и до конца основного времени матча сумели выправить положение дел – 3:3 к финальной сирене третьего периода.
Овертайм был отмечен обилием голевых моментов, а решающим стал бросок Лукаса Локхарта. Он и подвёл окончательный итог встречи – 4:3 в пользу пекинского коллектива.
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