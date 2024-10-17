Подмосковные фехтовальщицы завоевали три медали всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минсопрта МО
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсменки из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль выиграла в личном первенстве рапиристка Айла Мамедова. В финальном поединке она одолела представительницу Курской области со счётом 15:10. А бронзовые медали завоевали представительницы Подмосковья Ирина Зорина и Стефания Часовникова, также выступавшие в дисциплине «рапира», — говорится в сообщении.Соревнования состоялись 15 октября в Центре фехтования Ильгара Мамедова в подмосковных Химках. Участие в турнире приняли 97 спортсменок, представлявших разные регионы Российской Федерации.
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