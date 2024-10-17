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Подмосковные фехтовальщицы завоевали три медали всероссийских соревнований

17 октября 2024, 12:57
Фото: пресс-служба Минсопрта МО

Фото: пресс-служба Минсопрта МО

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Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсменки из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.


«Золотую медаль выиграла в личном первенстве рапиристка Айла Мамедова. В финальном поединке она одолела представительницу Курской области со счётом 15:10. А бронзовые медали завоевали представительницы Подмосковья Ирина Зорина и Стефания Часовникова, также выступавшие в дисциплине «рапира», — говорится в сообщении.
Соревнования состоялись 15 октября в Центре фехтования Ильгара Мамедова в подмосковных Химках. Участие в турнире приняли 97 спортсменок, представлявших разные регионы Российской Федерации.

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#минспорта мо
#химки
#московская область
#подмосковье
Борцы Подмосковья выиграли 16 медалей первенства и чемпионата мира по грэпплингу
17 октября 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на первенстве и чемпионате мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Медаль чемпионат мира выиграл Илья Абраменко из Наро-Фоминска. Он сумел занять второе место в весовой категории до 58 кг. На его счету также бронзовая медаль первенства в разделе «грэпплинг-ги» среди спортсменов в возрасте до 20 лет», — говорится в сообщении.
Кроме того, на первенстве среди спортсменов до 17 лет две золотые медали завоевал Георгий Гутюм из Мытищ, выступающий в весовой категории до 85 кг. Среди спортсменов того же возраста золото также завоевала Алиса Голубь из Жуковского, выступающая в разделе «грэпплинг» в весе до 60 кг. Дарья Хаметова из Наро-Фоминска взяла золото в грэпплинге и серебро в грэпплинг-ги в весовой категории до 52 кг. Вероника Марущак из Подольска завоевала серебро в разделе «грэпплинг-ги» в все до 49 кг. А домодедовский борец Андрей Лященко выиграл бронзу грепплинга в категории до 58 кг.

В возрастной категории до 20 лет золотые медали завоевали подмосковные борцы Радомира Останина, на счету которой две высшие награды, Никита Бабаев и Халим Базихов. А в категории до 15 лет серебро выиграл Ислам Гурбанов, а бронзу — Гагик Джуликян и Андрей Желудевич.

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#минспорта мо
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#чемпионат мира
#первенство
#московская область
#подмосковье
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Кавазашвили дал разъяснение неудачам Черчесова в Казахстане
16 октября 2024, 20:38

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал предположение, что неудачи тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана связаны с общим уровнем местных футболистов.
Он напомнил, что футболисты Казахстана не выступают в ведущих европейских лигах.

«Сегодня чемпионат Казахстана не может равняться на уровень европейских футбольных грандов, поэтому он приглашает в национальную команду Казахстана лучших футболистов, которые есть. Многие клубы укомплектованы разными футболистами из стран, входящих в ЕС. Они играют в классных футбольных клубах и показывают добротную игру. А казахские футболисты сегодня не играют в классных футбольных лигах. Поэтому Черчесову очень сложно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кавазашвили.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил уверенность в силах тренера Станислава Черчесова выправит ситуацию в сборной Казахстана и показать свою профессиональную состоятельность в команде.

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#казахстан
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#чемпионат
#тренер
#футбол
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Тренера футбольной сборной Казахстана Черчесова оштрафовали за шутку о языке
16 октября 2024, 19:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Чечесова оштрафовали за неуместную шутку о казахском языке. Российский специалист выплатит в казну 738,4 тысячи тенге, что по курсу составляет примерно 150 тысяч рублей.
Это уже не первый ляп Черчесова с казахским языком, напоминает «Спортбокс.ру». Началось всё ещё летом, когда тренеру не понравился вопрос журналиста, заданный на казахском языке.

«По-осетински можно тебе отвечать?» — отреагировал тогда Черчесов.

Это вызвало неоднозначную реакцию в стране. Надо признать, что далеко не всем болельщикам понравился такой юмор тренера. Кто-то увидел в этом дискриминацию, кто-то ещё что-то неприличное. Глава Федерации футбола Казахстана (ФФК) тогда вступился за тренера, объявив, что Черчесов начнёт учить казахский язык.

Не прошло и полугода, как ситуация повторилась. На пресс-конференции после очередного поражения сборной журналист снова задал наставнику команды вопрос на казахском языке.

«Вы сейчас по-французски говорите?» — спросил Черчесов в ответ, обратив внимание на майку французского клуба «ПСЖ», в которую был одет корреспондент.

Вероятно, тренер пытался пошутить, но эта попытка на этот раз ещё больше не понравилась чиновникам из министерства туризма и спорта Казахстана. Они выпустили заявление, в котором сослались на публикации в СМИ и соцсетях, в которых Черчесов, предположительно, допустил оскорбительные высказывания о казахском языке.

В ФФК снова вступились за тренера, но не отреагировать уже не могли. Глава федерации Адлет Барменкулов признал, что юмор Черчесова выходит за рамки. Он также добавил, что лично переговорил с Черчесовым и указал ему на недопустимость подобных высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбительные, объяснил приоритетность и актуальность государственного языка страны, в которой он работает. Кроме того, тренеру выставлен штраф.

Сборная Казахстана под руководством Чечесова провела четыре матча в Лиге Наций, в которых набрала одно очко (ничья с Норвегией 0:0). Остальные три игры команда проиграла с общим счётом 0:8. В ФФК подчёркивают, что не требуют от российского тренера мгновенных результатов, а основная цель для него и сборной — отбор на чемпионат мира 2026 года.

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#тренер
#штраф
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#чемпионат мира
#язык
#юмор
#футбол
#казахстан
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Петржела перечислил российских футболистов, которые заслуживали «Золотой мяч»
Петржела: Аршавин, Кержаков и Радимов могли бы получить «Золотой мяч»
16 октября 2024, 19:23

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал российских футболистов, которые заслуживали получить «Золотой мяч».
К ним он отнёс спортсменов Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Владислава Радимова.

«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в своё время. Это были самые большие звёзды России — они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером. Эти трое выиграли Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Все эти игроки начинали со мной», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.

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#спорт
#казахстан
#рпл
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Колосков: Черчесов покажет свою состоятельность в сборной Казахстана
16 октября 2024, 19:18

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил уверенность в силах тренера Станислава Черчесова выправит ситуацию в сборной Казахстана и показать свою профессиональную состоятельность в команде.
«Я думаю, что Станислав Саламович сможет показать свою состоятельность. У него все для этого есть, и опыт, и знания. Он работал и в клубах, и в национальных командах. Так что, уверен, Черчесов выправит ситуацию и восстановит доверие в сборной Казахстана», – поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин говорил о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.

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#спорт
#футбол
#тренер
#спортсмены
#казахстан
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Яковлев раскрыл свои ежемесячные расходы
Яковлев озвучил свои ежемесячные траты
16 октября 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев признался, что в месяц тратит 100-150 тыс. рублей.
«Трачу ли я больше денег, чем Жирков? Конечно, нет. У Юрия, насколько я знаю, есть хобби — собирать военный антиквариат. Я так понимаю, что он на это тратит деньги. Сколько трачу я? Всегда по-разному, честно сказать, никогда не считал. Наверное, не больше 100-150 тыс. рублей. Самая дорогая покупка за всю жизнь — это, наверное, автомобиль», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Яковлев.

Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что «Зенит» запретил форварду Александру Соболеву проводить много времени за компьютером для ограничения спортсмена от виртуальной реальности и его большего усердия на поле.

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#спорт
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Крикунов заявил о чемпионском хоккее «Локомотива»
16 октября 2024, 19:03

Фото: iStock/vchal

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский футбол.
«Можно сказать, что «Локомотив» сейчас показывает чемпионский хоккей. Никитин – опытный тренер. Он третий год работает в команде, за такое время он успел её выстроить. «Локомотив» – очень стабильный клуб без слабых мест. Пропускает немного, забивает много. Все три линии сбалансированы, укреплены», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Крикунов.

Он подчеркнул, что на данный момент именно эта команда является одним из самых стабильных и уверенных клубов в лиге.

Ранее бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал результаты клуба, отметив, что основная причина неудач команды кроется в психологии игроков.

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#тренер
#хоккей
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#клуб
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Вьештица предрёк Дзюбе статус лучшего бомбардира в истории футбола РФ
16 октября 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица заявил о том, что нападающий Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
«Дзюба – хороший футболист, мы с ним играли друг против друга. Отличный игрок, и статистика говорит за него. Очень рад, что у него сложилась прекрасная карьера. Желаю всем футболистам такой карьеры. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru спортсмен.

Ранее президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов выразил уверенность в том, что форвард «Акрона» Артем Дзюба присоединиться к проекту. Он отметил, что футболист когда-нибудь точно создаст какой-нибудь свой проект, и сделает это, вероятнее всего, в контексте именно Медиалиги.

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#карьера
#спортсмен
#футболист
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Власти Одинцовского округа поддержат спортивную секцию Барвихинской школы
16 октября 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Барвихинскую школу и встретился с воспитанниками работающей на базе учебного заведения спортивной секции по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Секция была создана в 2005 году. В числе достижений учеников секции — победы на Кубках России, Играх стран СНГ и на чемпионате России.
«Секция стрельбы из лука на базе Барвихинской школы пользуется большой популярностью. Сейчас здесь под руководством двух опытных тренеров занимаются порядка 60 детей. Это совершенно уникальная спортивная школа даже в масштабах России. Будем оказывать секции всю необходимую помощь», — заявил Андрей Иванов.
Он также пожелал воспитанникам секции удачи на соревнованиях.

На территории Барвихинской школы для лучников оборудован олимпийский рубеж — 70 метров. А в холодное время года тренировки проходят в спортзале.

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#андрей иванов
#спорт
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