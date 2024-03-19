Подмосковье спортсмены завоевали две медали на «Мемориале Горшкова» по фигурному катанию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«В танцах на льду тандем Марии Фефеловой и Артёма Валова получили от судей оценку в 155,35 балла. В дисциплине танцев на льду среди мастеров спорта вице-чемпионами турнира стали подмосковные фигуристы Ольга Фёдорова и Павел Драко, набрав 153,28 балла», — поделились в министерстве.
Читайте также:
Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду
«Волейбольный марафон» проведут в Одинцове
Щёлковские спортсменки выиграли всероссийские соревнования по софтболу