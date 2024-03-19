Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования «III Кубок Евразийских стран» по прыжкам в воду прошли с 14 по 18 марта 2024 года в Екатеринбурге.
В соревнованиях принимали участие свыше 90 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Венесуэлы, Кубы, Эквадора и Узбекистана.
В составе сборной подмосковные спортсмены выиграли три золотые и серебряные медали.
Кроме этого, золотую медаль выиграли Виктория Казанцева из Подмосковья в паре с Екатериной Беляевой из Москвы в синхронных прыжках в воду с десятиметрового трамплина.
Стоит отметить, что в мужском зачете в прыжках с 9 метров серебро взяли Александр Бондарь из Московской области в паре с Русланом Терновым из Пензы.
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В соревнованиях принимали участие свыше 90 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Венесуэлы, Кубы, Эквадора и Узбекистана.
«Елизавета Кузина одержала победу в прыжках с трехметрового трамплина, набрав 321,45 баллов. В синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина среди женщин «золото» завоевали Кристина Ильиных и Елизавета Кузина, а «серебро» взяли подмосковная спортсменка Виктория Казанцева вместе с Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга», – поделились в пресс-службе министерства.
Кроме этого, золотую медаль выиграли Виктория Казанцева из Подмосковья в паре с Екатериной Беляевой из Москвы в синхронных прыжках в воду с десятиметрового трамплина.
Стоит отметить, что в мужском зачете в прыжках с 9 метров серебро взяли Александр Бондарь из Московской области в паре с Русланом Терновым из Пензы.
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Мира Полтева