Подмосковные боксеры завоевали общекомандное 1 место на первенстве ЦФО

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам выступлений боксеры Московской области заняли первое общекомандное место и завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.
«Золотые медали в составе сборной Подмосковья завоевали Давид Мамин из Чехова, Аббосбек Гафуров из Ивантеевки и Григорий Григорян из Химок. Серебряными призерами стали Муслим Орипов из Одинцова, Руслан Мизерков из Балашихи и Давид Чайков из Химок. Третьи места заняли Мирослав Автономов из Ногинска, Андрей Кольцов из Чехова, Егор Валишвили из Ивантеевки, Ален Овсепян из Подольска и Макар Акумов из Раменского», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, специальным призом «За волю к победе» был награжден Григорий Григорян.
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