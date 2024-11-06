Хоккеисту «Миннесоты» Капризову в матче с «Лос-Анджелесом» шайбой разбили лицо

Кирилл Капризов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» получил травму в матче против «Лос-Анджелес Кингз». Шайба угодила ему в лицо, после чего он упал на лёд, обливаясь кровью.
Неприятный эпизод произошёл в середине второго периода, сообщает «Чемпионат.ком». После вбрасывания шайба с силой отскочила в лицо российскому игроку. Он упал на лёд и долго не мог подняться. Затем хоккеист отправился в раздевалку, изо рта у него шла кровь. До конца периода Капризов на площадке больше не появился, но после перерыва снова вышел на лёд и доиграл матч.
Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал, что игроку пришлось накладывать швы. Он доиграл матч, но результативными действиями не отметился, а его команда проиграла со счётом 1:5.
В нынешнем сезоне на счету Капризова семь шайб и 14 голевых передач в 11 играх. Напомним, он является чемпионом Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в составе сборной России. В финале именно Капризов забросил победную шайбу в ворота сборной Германии. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» — награды лучшему новичку НХЛ.
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал, что игроку пришлось накладывать швы. Он доиграл матч, но результативными действиями не отметился, а его команда проиграла со счётом 1:5.
В нынешнем сезоне на счету Капризова семь шайб и 14 голевых передач в 11 играх. Напомним, он является чемпионом Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в составе сборной России. В финале именно Капризов забросил победную шайбу в ворота сборной Германии. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» — награды лучшему новичку НХЛ.
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Александр Бойцов