Капризов оформил хет-трик и помог «Миннесоте» одолеть «Сан-Хосе»

Фото: iStock/JohnAlexandr
В матче против «Сан-Хосе» российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик и обеспечил своей команде победу со счетом 4:3.
В Сент-Поле (США) 4 марта состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс».
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде игрокам «Сан-Хосе» Микаэлю Гранлунду и Нико Штурму удалось дважды поразить ворота хозяев. Хоккеисты «Миннесоты» ответили голом Фредерика Годро. В середине второго периода Кирилл Капризов блестяще восстановил равенство в счете. Энтони Дюклер из «Сан-Хосе» вывел свою команду вперед в начале третьего периода, но Капризов дважды забросил шайбы, обеспечив «дикарям» победу.
Зрители от радости бросали собственные головные уборы на лёд. Это третий хет-трик Капризова в текущем сезоне. Таким образом, он повторил клубный рекорд по этому показателю. Всего на счету россиянина 29 голов и 37 результативных передач.
Хет-триком называют три гола, забитые одним игроком в ходе матча.
Благодаря этой победе «Миннесота» продолжает борьбу за плей-офф. Команда занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 68 очками. Следующий матч «дикари» проведут на своей площадке против «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 марта.
13 июля 2020 года Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» сроком на два года. Дебютировал в НХЛ 14 января 2021 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз». В этой игре он набрал 3 очка, отдав две передачи и забив победную шайбу в овертайме. 12 марта 2021 года оформил свой первый хет-трик в НХЛ, забросив три шайбы в ворота «Аризоны Койотис». В 2021 году контракт с русским хоккеистом продлили на пять лет.
Читайте также:
СДК КХЛ подтвердил дисквалификацию Радулова за удар в голову
Хоккеист Каменев: Философия СКА – агрессивный хоккей
Российские спортсмены будут допущены без ограничений на «Олимпиаду на стероидах»
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде игрокам «Сан-Хосе» Микаэлю Гранлунду и Нико Штурму удалось дважды поразить ворота хозяев. Хоккеисты «Миннесоты» ответили голом Фредерика Годро. В середине второго периода Кирилл Капризов блестяще восстановил равенство в счете. Энтони Дюклер из «Сан-Хосе» вывел свою команду вперед в начале третьего периода, но Капризов дважды забросил шайбы, обеспечив «дикарям» победу.
Хет-триком называют три гола, забитые одним игроком в ходе матча.
Благодаря этой победе «Миннесота» продолжает борьбу за плей-офф. Команда занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 68 очками. Следующий матч «дикари» проведут на своей площадке против «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 марта.
13 июля 2020 года Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» сроком на два года. Дебютировал в НХЛ 14 января 2021 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз». В этой игре он набрал 3 очка, отдав две передачи и забив победную шайбу в овертайме. 12 марта 2021 года оформил свой первый хет-трик в НХЛ, забросив три шайбы в ворота «Аризоны Койотис». В 2021 году контракт с русским хоккеистом продлили на пять лет.
Читайте также:
СДК КХЛ подтвердил дисквалификацию Радулова за удар в голову
Хоккеист Каменев: Философия СКА – агрессивный хоккей
Российские спортсмены будут допущены без ограничений на «Олимпиаду на стероидах»
Сергей Калугин