Капризов оформил хет-трик и помог «Миннесоте» одолеть «Сан-Хосе»

Бывший чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд в пятницу, 1 марта, написал в соцсети X о том, что его похитили, и обратился к подписчикам с просьбой об освобождении. По информации портала NDTV, этот пост очень быстро стал вирусным, однако на самом деле речь шла всего лишь о связанной с шахматами шутке.