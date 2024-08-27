Звёзды мирового хоккея выйдут на лёд в гала-матче во Владивостоке

Фото: пресс-служба Российского экспортного центра
Во Владивостоке на льду КСК «Фетисов Арена» 4 сентября звёзды мирового хоккея сойдутся дружеском гала-матче под знаменем бренда «Сделано в России». Он впервые объединит в одной игре профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра, который выступает соорганизатором мероприятия.
«Матч пройдет в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Посмотреть захватывающую игру, пообщаться с известными спортсменами, получить их автографы и посмотреть концертную программу смогут все желающие. Участие бесплатное. Нужно будет лишь предварительно зарегистрироваться на сайте», – говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, на лёд выйдет легендарный состав: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров и трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов.
Также в матче примут участие российские звёзды НХЛ Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский, чемпионы России по футболу Дмитрий Сычёв и Роман Широков. Вести матч будет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Во время матча также организуют дегустацию отечественных продуктов от ведущих производителей и презентацию косметической продукции Made in Russia.
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