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Звёзды мирового хоккея выйдут на лёд в гала-матче во Владивостоке

27 августа 2024, 20:42
Фото: пресс-служба Российского экспортного центра

Фото: пресс-служба Российского экспортного центра

Во Владивостоке на льду КСК «Фетисов Арена» 4 сентября звёзды мирового хоккея сойдутся дружеском гала-матче под знаменем бренда «Сделано в России». Он впервые объединит в одной игре профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра, который выступает соорганизатором мероприятия.
«Матч пройдет в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Посмотреть захватывающую игру, пообщаться с известными спортсменами, получить их автографы и посмотреть концертную программу смогут все желающие. Участие бесплатное. Нужно будет лишь предварительно зарегистрироваться на сайте», – говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, на лёд выйдет легендарный состав: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров и трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов.



Также в матче примут участие российские звёзды НХЛ Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский, чемпионы России по футболу Дмитрий Сычёв и Роман Широков. Вести матч будет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Во время матча также организуют дегустацию отечественных продуктов от ведущих производителей и презентацию косметической продукции Made in Russia.

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#хоккей
#спорт
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#звёзды
#владивосток
#нхл
Подмосковный армрестлер завоевал медаль чемпионата России по спорту глухих
27 августа 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Руслан Коловский завоевал серебряную медаль на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «армрестлинг», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Руслан Коловский состязался в весовой категории 80 килограммов. Соревнования проводили на правой и левой руках. Коловский одержал ряд побед, а в финале уступил представителю Новосибирской области Андрею Кирьянову», — говорится в сообщении.
Чемпионат России спорта глухих по армрестлингу проходил с 23 по 25 августа в городе Курган, участниками соревнований стали 48 спортсменов из тринадцати регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Химках впервые проведут футбольный Суперкубок VK Видео, матч состоится между командами «Химки» и «Broke Boys».

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#минспорта мо
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В Химках впервые проведут футбольный Суперкубок VK Видео
27 августа 2024, 12:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Ежегодный футбольный турнир — Суперкубок VK Видео — впервые проведут на стадионе «Арена Химки», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«На поле встретятся профессиональная команда из Российской премьер-лиги «Химки» и победители пятого сезона Медиалиги «Broke Boys». Матч приурочен к 85-летию городского округа», — отмечается в сообщении.
Матч состоится в пятницу, 6 сентября, начало в восемь вечера. Вход свободный, но потребуется предварительная онлайн-регистрация.

«На поле встретятся команды-победители лиг, которые эксклюзивно представлены в VK Видео. Мы устроим футбольный праздник для болельщиков, которые поддерживали спортсменов на протяжении их победных сезонов», — цитируются в сообщении слова вице-президента по музыкальным и видеосервисам VK Николая Дуксина.
Для гостей и участников турнира приготовлена также шоу-программа, в которой примут участие известные российские артисты.

Игра будет транслироваться на платформе VK Видео.

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#химки
#футбол
#матч
#игра
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Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали всероссийских соревнований
27 августа 2024, 12:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре бронзовые медали выиграли шпажисты из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года «Звезды Балтики», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В личном первенстве на третью ступень пьедестала поднялись представители Подмосковья Антон Чеботарев и Константин Бартенев. Кроме того, бронзовыми наградами были удостоены подмосковные сборные юниорок и юниоров», — говорится в сообщении.
В составе команды юниоров Московской области, завоевавшей бронзовую медаль, выступали Антон Чеботарев, Кирилл Бармашов, Алексей Дементьев и Константин Бартенев. Первое место заняла команда Санкт-Петербурга, втрое — представители Новосибирска.

Юниорки, также принесшие в копилку Московской области бронзу, выступали в следующем составе: Софья Иванова, Анастасия Забелина, Александра Ковтун и Лилиана Черчесова. А первое и второе места в этой категории заняли столичные команды.

Соревнования проходили в Выборге, их участниками стали 36 женских и 37 мужских команд.

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#соревнования
#фехтование
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Новый ФОК в Раменском откроют до конца года
27 августа 2024, 11:46

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Борисоглебский» с бассейном и залом для бадминтона строят на улице Махова в Раменском, открыть новый спортивный объект планируется в конце текущего года. Ход работ проверил замглавы Раменского городского округа Владимир Каменских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время строители армируют несущие балки, занимаются кирпичной кладкой наружных стен бассейна, перегородок, внутренних стен, а также шахт и парапетов на крове. Кроме того, ведётся устройство холодного водоснабжения и бытовой и хозяйственной канализации», — говорится в сообщении.
Общая площадь ФОКа составит более 3,5 тыс. квадратных метров. В здании будет 25-метровый бассейн, зал для игры в бадминтон на шесть кортов, а также тренажёрный зал и зал для бокса.

ФОК возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Демография».

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Власти КНДР осудили своих атлетов за улыбку на фото с южнокорейцами на ОИ-2024
27 августа 2024, 11:29

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur

Северокорейских игроков в настольный теннис могут наказать за улыбку на олимпийском селфи с гражданами из Южной Кореи на ОИ-2024, передает Daily NK.
Как сообщил источник, имеются в виду спортсмены Ри Чон Сик и Ким Кым Ен. Чиновники из партии осудили атлетов, поскольку северокорейцы считают врагами южнокорейцев, причем врагами под номером один.

Отмечено, что все спортсмены-участники ОИ-2024 теперь пройдут трехэтапную идеологическую проверку в течение месяца. Она стартовала 15 августа по приезду участвующих в соревнованиях домой.

Общее селфи призеры КНДР, Южной Кореи и КНР сделали в конце июля, завоевав медали в состязаниях смешанных пар.

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Стадион «Русич» в Ликино-Дулёве ждёт реконструкция
27 августа 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Реконструкцию стадиона «Русчи» вместимостью 1,1 тыс. мест планируют провести в Ликино-Дулёве Орехово-Зуевского городского округа, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет реконструировать стадион, расположенный по адресу: город Ликино-Дулёво, улица 2 Пятилетки, дом №1, и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации спортивного объекта. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 699 миллионов 918 тысяч 641 рубль 35 копеек. Заявки принимаются до 10 сентября. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.

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Ученицу олимпийской чемпионки Липницкой дисквалифицировали за допинг
Ученица Липницкой Горобченко дисквалифицирована на пять лет из-за допинга
27 августа 2024, 10:28

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Фигуристка Варвара Горобченко получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства.
Уточняется, что спортсменку отстранили на 5 лет. Дисквалификация начинается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года.

В пробе Горобченко были найдены мельдоний и сибутрамин. Фигуристка работала под руководством олимпийской чемпионки-2014 в командном турнире Юлии Липницкой. Занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

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«Чеховские медведи» завоевали медаль турнира SEHA – Gazprom League
27 августа 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль турнира SEHA – Gazprom League выиграли гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за третье место команда «Чеховские медведи» сразилась с игроками греческого клуба АЕК и победила со счётом 26:24 (16:13)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что счёт открыла греческая команда. Представители Подмосковья сумели быстро отыграться, но в начале встречи были в роли догоняющих. Однако уже в первом тайме они изменили ход игры и вырвались вперёд. В ходе матча инициатива ещё несколько раз переходила то к одной, то к другой команде, но в результате «Чеховские медведи» доказали своё превосходство и получили заслуженную медаль.

Игры финала SEHA — Gazprom League проходили в городе Болу в Турции.

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#гандбол
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Суд обязал вратаря «ПСЖ» выплачивать четверть дохода на содержание дочери
26 августа 2024, 19:47

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда Москвы. Согласно ему, голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов обязан выплачивать бывшей жене 25% всех доходов на содержание дочери.
Клуб, являющийся лидером французского футбола, объявил о подписании контракта с 25-летним российским вратарём 14 июня, напоминает ТАСС. По данным СМИ, сумма контракта составляет 20 миллионов евро. Тогда же появилась информация, что игроку закрыт выезд из России из-за долгов по алиментам. 20 июня запрет на выезд Сафонова был снят. Приставы взыскали с футболиста почти 60 миллионов рублей задолженности.

В «ПСЖ» основным вратарём является итальянец Джанлуиджи Доннарума. Сафонов пока не провёл за новый клуб ни одного официального матча. Не исключено, что он будет играть за парижан только в Кубке Франции и еврокубках, как это практикуется во многих зарубежных командах.

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