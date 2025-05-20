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Полузащитник Иванов объяснил, что нужно «Рубину» для борьбы за титул в РПЛ

Иванов: для борьбы за титул в РПЛ «Рубину» нужно усилить внутреннюю конкуренцию
Фото: iStock/ Pixfly

Фото: iStock/ Pixfly

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Олег Иванов раскрыл, чего не хватает казанцам, дабы вернуться в число команд, которые претендуют на чемпионский титул.
Иванов ответил на вопрос о том, что нужно сделать, дабы «Рубин» опять вошел в число команд, которые борются за титул в РПЛ.

«Усилить внутреннюю конкуренцию. Есть костяк, очень качественные футболисты, но чтобы и они росли, надо усилить конкуренцию. Нужны игроки как минимум не слабее», — обратил внимание спортсмен в разговоре с «РБ Спорт».

Со слов полузащитника, конкуренцию можно усилить русскими игроками, за которых надо «платить вдвое».

«Русские, как мы видим, появляются. Те же Кисляк, Батраков — по всей видимости, они есть. Но надо искать», — уточнил спортсмен.

Ранее экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что игрокам петербургского клуба не хватает мотивации.

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Павел Пивоваров: Личка получит медаль, если команда займет место в топ-3
19 мая 2025, 18:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что задача занять третье место в сезоне-2024/2025 все еще осуществима. Об этом информирует «РБ Спорт».
«В связи с победой в матче с «Акроном» цель осуществима до последнего тура», — отметил Пивоваров.

По словам генерального директора «Динамо», медаль Марцелу Личке будет отправлена, если получится занять место в топ-3.

На данный момент московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков в 29 матчах.

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Лепёхин заявил, что у игроков «Зенита» проблемы с мотивацией
19 мая 2025, 16:13

Фото: istockphoto/NiseriN

Игрокам петербургского «Зенита» не хватает мотивации, заявил Metaratings.ru экс-футболист клуба Константин Лепехин. По его мнению, многим из них хватает денег, и они насытились победами.
«Тут другие факторы играют роль — какое-то внутреннее состояние. Финансы важны, но они не всегда помогут. Если хорошо замотивировать команду Второй лиги, дать им миллиард долларов — они не обыграют «Барселону». Как бы они ни были мотивированы», — сказал собеседник.
По словам Лепехина, он сам считал важной именно финансовую мотивацию, но главной ее назвать нельзя.

«Зенит» на втором месте после 29 туров текущего сезона РПЛ. Команда с 63 очками уступает «быкам» из Краснодара на один пункт. «Бело-голубые» сыграют с «Ахматом» 24 мая а 16:30, чтобы побороться за звание лучших из лучших в заключительном туре сезона.

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«Спартак» не будет сотрудничать с Павлом Масловым, который играет и за «Сочи»
19 мая 2025, 14:58

Павел Маслов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Футбольный клуб «Спартак» не будет продлевать контракт с 25-летним защитником Павлом Масловым, причиной тому стали его выступления за команду «Сочи».
Как пишет издание Metaratings.ru, остаться в «Сочи» или нет футболист решит после сезона — всё зависит от того, выйдет ли клуб в Российскую премьер-лигу. Контракт Маслова со «Спартаком» истекает 31 мая 2025 года.

Футболист играет за «Спартак» с 2018 года, на его счету 78 матчей, два гола и четыре результативные передачи. В составе клуба «Сочи» Маслов провёл 19 матчей и забил один гол.

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Стало известно, сколько заработал вдовец Заворотнюк на своей школе фигурного катания
Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей
19 мая 2025, 13:52

Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей. Об этом пишут «Страсти».
В 2012 году спортсмен открыл свою школу фигурного катания. Согласно информации из открытых источников, за прошлый год ООО «Школа Петра Чернышева» заработала 265,7 млн рублей, из них 20,7 млн рублей — чистой прибыли.

Задолженностей и текущих судебных дел в отношении школы Чернышева нет. В 2024 году в отношении учреждения было заведено исполнительное производство, однако фигурист уже погасил этот долг.

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Вагнер Лав: ЦСКА-2008 мог выиграть Лигу чемпионов
19 мая 2025, 13:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал заявление Валерия Газзаева о том, что «армейский клуб» образца 2008 года мог стать победителем Лиги Чемпионов, передает Metaratings.ru.
«У нас действительно была очень хорошая сыгранность, очень хорошая сплочённость. Мы уже играли вместе на протяжении четырёх лет, отлично сыгрались», — отметил Вагнер Лав.

По словам бывшего нападающего, у них были отличные шансы стать победителями этого турнира.

В сезоне-2008/09 ЦСКА выступал в Кубке УЕФА — российский клуб выиграл все матчи в группе, однако выбыл из турнира на стадии 1/8 финала.

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