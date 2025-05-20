Полузащитник Иванов объяснил, что нужно «Рубину» для борьбы за титул в РПЛ

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Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Олег Иванов раскрыл, чего не хватает казанцам, дабы вернуться в число команд, которые претендуют на чемпионский титул.
Иванов ответил на вопрос о том, что нужно сделать, дабы «Рубин» опять вошел в число команд, которые борются за титул в РПЛ.
Со слов полузащитника, конкуренцию можно усилить русскими игроками, за которых надо «платить вдвое».
Ранее экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что игрокам петербургского клуба не хватает мотивации.
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«Усилить внутреннюю конкуренцию. Есть костяк, очень качественные футболисты, но чтобы и они росли, надо усилить конкуренцию. Нужны игроки как минимум не слабее», — обратил внимание спортсмен в разговоре с «РБ Спорт».
Со слов полузащитника, конкуренцию можно усилить русскими игроками, за которых надо «платить вдвое».
«Русские, как мы видим, появляются. Те же Кисляк, Батраков — по всей видимости, они есть. Но надо искать», — уточнил спортсмен.
Ранее экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что игрокам петербургского клуба не хватает мотивации.
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Ольга Енгалычева