Хомуха назвал самые предпочтительные команды в этом сезоне РПЛ

Фото: iStock/SergeyKlopotov
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что в этом сезоне РПЛ за титул чемпиона поборются «Краснодар» и «Зенит», которые являются наиболее предпочтительными командами турнира.
«При Николиче нет серьезных изменений в лучшую сторону в игре ЦСКА по сравнению с командой Федотова. Пока он не оправдывает ожиданий армейских болельщиков. Если в зимнее трансферное окно удастся усилиться, ЦСКА поборется за попадание в призовую тройку. В этом сезоне «Краснодар» бросит вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Эти две команды выглядят предпочтительнее всех остальных в нашем чемпионате», – прояснил в беседе с Metaratings.ru Хомуха.
А заслуженный тренер России, мастер спорта, ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что сейчас петербургская команда играет не в полную силу.
«Жду от чемпионов более яркого футбола. К сожалению, во многих матчах «Зенит» позволяет соперникам играть на равных, создавать ему проблемы. Это мы увидели и в матче с «Ахматом», в котором петербургская команда допускала много ошибок. Второй гол хозяева просто подарили зенитовцам, сами грозненцы создали несколько голевых моментов», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Стрепетов.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков комментировал игру «Зенита» в текущем сезоне РПЛ, заявил, что спортсмены клуба стали заурядными.
Читайте также:
Назван необходимый «Краснодару» элемент для борьбы за победу в РПЛ
Билялетдинов озвучил главное открытие РПЛ
Колосков назвал футболистов «Зенита» заурядными
Мелисса Тимофеева