Назван необходимый «Краснодару» элемент для борьбы за победу в РПЛ

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что для борьбы за победу в РПЛ «Краснодару нужна длинная скамейка запасных.
«Краснодару по силам удержать первое место, но им надо усиливаться. У них хорошая обойма игроков, но короткая лавка. Чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, надо иметь игроков в резерве, чтобы ключевые игроки могли иметь возможность отдохнуть», — пояснил в беседе с Газета.ру Гладилин.
До этого португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал решение «Краснодара» продлить контракт с нападающим Джоном Кордобой.
«Продление Кордобы — это отличная работа со стороны руководства «Краснодара». Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ, с ним «Краснодар» выглядит реальным претендентом на чемпионство. Он приносит важные очки для команды. Уверен, с мотивацией у Кордобы будет все в порядке», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.
Ранее футбольный тренер Ринат Билялетдинов заявил, что московский «Локомотив» стал главным открытием первого круга Российской премьер-лиги.
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