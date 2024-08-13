Хомуха объяснил переход Чалова в ПАОК

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснил переход нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в ПАОК желанием попробовать себя на новом месте, а также стремлением участвовать в еврокубках.