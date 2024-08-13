Хомуха объяснил переход Чалова в ПАОК

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснил переход нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в ПАОК желанием попробовать себя на новом месте, а также стремлением участвовать в еврокубках.
«У ребят есть мечта попробовать себя на европейском уровне. Тот, кто серьёзно нацелен на игру в Европе, тот и уезжает. Смысл — участие в еврокубках и желание попробовать себя на новом уровне. Греция — это не топ-5 лиг Европы, но уровень чемпионата достаточно крепкий. Сильнее ли российской? «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций. Ведущие клубы Греции выступают на хорошем уровне», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Хомуха.
Напомним, Фёдор Чалов выступал за «армейцев» с 2017 по 2024 годы.
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказывал мнение о том, что в еврокубки Россию могут вернуть через 8 лет.
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