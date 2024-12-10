Стало известно, кто станет новым главным тренером «Уфы»

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Омари Тетрадзе станет новым главным тренером «Уфы». Об этом сообщает Metaratings.ru. Специалист, как отмечается, уже прибыл в столицу Башкортостана и готов приступить к работе.
Контракт нового главного тренера намерены заключить до конца сезона 2025/2026, уточняет портал. Под Тетрадзе в «Уфе» собираются увеличить бюджет.
В то же время отправить нынешнего наставника уфимского клуба Евгения Харлачева готовятся после ближайшего заседания регионального Министерства спорта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен удержать в своей команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева при помощи более дорогого контракта. В данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро. Узбекистанский игрок попал в ЦСКА в 2023 году, когда московский клуб перевел за него «Пахтакору» полмиллиона евро.
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В то же время отправить нынешнего наставника уфимского клуба Евгения Харлачева готовятся после ближайшего заседания регионального Министерства спорта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен удержать в своей команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева при помощи более дорогого контракта. В данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро. Узбекистанский игрок попал в ЦСКА в 2023 году, когда московский клуб перевел за него «Пахтакору» полмиллиона евро.
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Данил Пономарев