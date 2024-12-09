Бушманов: «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ

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«Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ, главный тренер клуба Деян Станкович умеет выигрывать титулы. Об этом заявил бывший футболист красно-белых Евгений Бушманов. По его словам, команда стала играть стабильнее, чем в начале сезона.
«Команда на ходу, и немного жаль, что именно сейчас наступила пауза в нашем футболе. Станкович лучше изучил своих игроков, и они стали давать результат. Думаю, «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне. Станкович умеет выигрывать титулы», — поделился спортсмен в беседе с «РБ Спорт».Похожего мнения придерживается и бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин, также отмечая заслугу Станковича. В комментарии для «Газеты.Ru» он подчеркнул, что в команде определился стартовый состав, появилось взаимопонимание с наставником и собранность. При этом «Спартак» Гладилин назвал сильнейшей командой этого чемпионата.
«Также у «Спартака» очень хорошая функциональная подготовка. Он был быстрее всех без исключения конкурентов. Мотивация, сыгранность футболистов и максимальная функциональная подготовка — вот основа, позволившая «Спартаку» провести такой яркий отрезок. На данный момент это самая сильная команда чемпионата, самая атакующая», — сказал специалист.Читайте также:
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