Мостовой: Вагнер Лав мог бы играть за ЦСКА во втором тайме

После товарищеского матча FONBET Первый Еврокубок ЦСКА 2005 – Сборная Кубка УЕФА экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что Вагнер Лав удачно вписался бы в нынешний состав «ЦСКА». По его мнению, бразилец мог бы выходить во втором тайме. Слова футболиста приводит Metaratings.ru