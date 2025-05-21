Мостовой: Вагнер Лав мог бы играть за ЦСКА во втором тайме

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После товарищеского матча FONBET Первый Еврокубок ЦСКА 2005 – Сборная Кубка УЕФА экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что Вагнер Лав удачно вписался бы в нынешний состав «ЦСКА». По его мнению, бразилец мог бы выходить во втором тайме. Слова футболиста приводит Metaratings.ru
«Потому что сегодня, помимо голов, он еще бежал и прессинговал. Было много примеров футболистов, которые играли в его возрасте. Те же Месси и Роналду играют и будут играть», – пояснил бывший полузащитник.К слову, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Тогда он завоевал Кубок УЕФА, три чемпионских титула и шесть Кубков России. Во время игры против Сборной Кубка УЕФА он сделал хет-трик.
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