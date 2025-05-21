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Мостовой: Вагнер Лав мог бы играть за ЦСКА во втором тайме

Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

После товарищеского матча FONBET Первый Еврокубок ЦСКА 2005 – Сборная Кубка УЕФА экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что Вагнер Лав удачно вписался бы в нынешний состав «ЦСКА». По его мнению, бразилец мог бы выходить во втором тайме. Слова футболиста приводит Metaratings.ru
«Потому что сегодня, помимо голов, он еще бежал и прессинговал. Было много примеров футболистов, которые играли в его возрасте. Те же Месси и Роналду играют и будут играть», – пояснил бывший полузащитник.
К слову, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Тогда он завоевал Кубок УЕФА, три чемпионских титула и шесть Кубков России. Во время игры против Сборной Кубка УЕФА он сделал хет-трик.

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Юрий Жирков болеет за «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ к 100-летию клуба
21 мая 2025, 15:24

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший футболист Юрий Жирков поддержал «Зенит» в борьбе за чемпионский титул. Он также подчеркнул особую значимость победы для «сине-бело-голубых» — в этом году петербургскому клубу исполнится сто лет. Его слова приводит «РБ Спорт».
«Чемпионство в руках «Краснодара», но тяжело сказать, выиграют ли они трофей. «Динамо» за прошлый год может отомстить. Надеюсь, чемпионом станет «Зенит» — буду болеть за них, все-таки столетие скоро, важно выиграть титул», — заявил экс-игрок сборной России.
В настоящее время «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 64 очками, опережая «Зенит» всего на одно. Решающие матчи пройдут 24 мая в 16:30 по московскому времени. В последнем туре РПЛ «Зенит» выйдет против «Ахмата», а «Краснодар» встретится на одном поле с «Динамо».

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#рпл
#краснодар
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#спорт
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Андрей Червиченко высказался о мотивации игроков перед матчем «Краснодар» – «Динамо»
Андрей Червиченко: каждая строчка таблицы РПЛ приносит клубу 75 млн рублей
21 мая 2025, 15:15

Фото: iStock/NiseriN

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил уровень мотивации у игроков столичного «Динамо» в предстоящем гостевом матче 30-го тура против «Краснодара».
Напомним, что по итогам 29 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 64 очками. Следом за ним с 63 очками находится «Зенит». А «Динамо» завершает тройку лидеров, набрав 56 очков.

«Мотивация есть всегда. Ведь каждая строчка в итоговой турнирной таблице – это примерно плюс 75 миллионов рублей в бюджет клуба. Что значит нет мотивации? Вот смотрите, судьи украли у «Ростова» ничью с «Рубином», засчитав гол, который игрок «Рубина» забил рукой. Дали три очка «Рубину». Он поднялся выше. У этой ошибки есть стоимость – 75 миллионов рублей. Потому что «Рубин» теперь опережает «Ростов». И самое ужасное, что не с кого спросить», – подчеркнул Червиченко.
Отмечается, что игрокам «Динамо» пообещали повышенные премиальные за победу. Собеседник «РБ Спорт» отметил, что это хорошая мотивация для футболистов, поскольку так они смогут и сами подзаработать, и своей победой профинансировать сам клуб. Однако в данном матче в большей степени всё зависит от «Краснодара».

Также Червиченко ответил на важный вопрос о судействе. Корреспондент издания уточнил, что арбитры часто более лояльно относятся к «быкам», чем к динамовцам. Однако собеседник заявил, что никогда не отмечал ни к кому более лояльно отношения, чем к «Спартаку», которому судьи подарили четыре матча.

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#краснодар
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«Хорошо себя проявляет»: Корнеев оценил игру футболиста Кисляка
Корнеев положительно оценил игру футболиста Кисляк
21 мая 2025, 14:35

Матвей Кисляк (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший полузащитник московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев похвалил игру 19-летнего полузащитника «армейцев» Матвея Кисляка, тем самым подтвердив слова Миралема Пьянича о том, что Кисляк является одним из лучших российских игроков.
«Я думаю, что Матвей в этом сезоне очень хорошо себя проявляет. Видно, что он готов на себя принять даже какую-то роль лидера. Так что в словах Пьянича точно есть доля правды», — сказал Корнеев в Metaratings.ru после благотворительного матча «Это всё ещё я».
Кисляк в нынешнем сезоне сыграл за ЦСКА 31 матч, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.

«Армейцы» перед заключительным туром в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги занимает третье место в таблице, набрав 56 очков. Последним соперником ЦСКА в рамках нынешнего чемпионата станет команда «Пари НН». Матч пройдёт на стадионе «армейцев», он состоится 24 мая в 16:30 по московскому времени.

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Тельнов: «Зенит» возьмет титул, поскольку «Краснодару» не обыграть «Динамо»
20 мая 2025, 17:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший директор киностудии «Ленфильм», болельщик ФК «Зенит» Вячеслав Тельнов заявил, что в этом сезоне петербургская команда не заслуживает чемпионского титула, однако всё равно его добудет, поскольку «Краснодар» в 30-м туре РПЛ не обыграет московское «Динамо».
Напомним, что за тур до финиша чемпионата России «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы, опережая «Зенит» всего на одно очко.

«Зенит» не заслуживает титула в этом сезоне. Результат каждого матча под вопросом, с кем бы «Зенит» ни играл. Ни «Пари НН» спокойно обыграть не могут, ни молодежный состав «Ростова». Я даже не знаю, что Семаку делать. Ему надо или уходить из команды, или полностью её менять. Думаю, произойдет самое плохое: «Зенит» выиграет чемпионат, и в команде ничего не поменяется. А игры-то совсем нет и перспектив не видно», – заявил Тельнов в беседе с «РБ Спорт».
На вопрос корреспондента о том, выиграет ли всё-таки «Зенит», кинопродюсер отметил, что, вероятнее всего, да. Тельнов не верит в способность «Краснодара» выиграть у «Динамо», а вот «Зенит» точно одержит победу в матче с «Ахматом» на домашнем стадионе.

«Скорее всего, петербуржцы возьмут титул, им снова повезёт. Хотя «Краснодар» больше заслуживает победы в чемпионате. Он хоть как-то играет, вытягивает матчи, старается. И ровнее прошёл сезон», – заключил экс-директор «Ленфильма».
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Агент Мелехина прокомментировал возможный уход защитника из «Ростова»
20 мая 2025, 16:50

Фото: iStock/Rafa Jodar

Футбольный агент Таймаз Хархаров рассказал о будущем своего подопечного, защитника «Ростова» Виктора Мелехина. Ранее сообщалось об уходе из донского клуба руководства, тренерского штаба и части игроков после Суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА.
«Уходит руководство и тренерский штаб? Не хочется делать каких-то заявлений. Если будут хорошие варианты для Мелехина, то будем обсуждать», – ответил Хархаров порталу Metaratings.ru.
Так, после 29 туров «Ростов» в РПЛ занимает восьмое место в таблице с 38 очками. В ближайшем матче, который запланирован на эту субботу, команда сыграет с махачкалинским «Динамо». В текущем сезоне Мелехин принял участие в 24 матчах и забил один гол.

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#рпл
#ростов
#футбол
#спорт
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