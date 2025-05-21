Андрей Червиченко высказался о мотивации игроков перед матчем «Краснодар» – «Динамо»

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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил уровень мотивации у игроков столичного «Динамо» в предстоящем гостевом матче 30-го тура против «Краснодара».
Напомним, что по итогам 29 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 64 очками. Следом за ним с 63 очками находится «Зенит». А «Динамо» завершает тройку лидеров, набрав 56 очков.
Также Червиченко ответил на важный вопрос о судействе. Корреспондент издания уточнил, что арбитры часто более лояльно относятся к «быкам», чем к динамовцам. Однако собеседник заявил, что никогда не отмечал ни к кому более лояльно отношения, чем к «Спартаку», которому судьи подарили четыре матча.
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«Мотивация есть всегда. Ведь каждая строчка в итоговой турнирной таблице – это примерно плюс 75 миллионов рублей в бюджет клуба. Что значит нет мотивации? Вот смотрите, судьи украли у «Ростова» ничью с «Рубином», засчитав гол, который игрок «Рубина» забил рукой. Дали три очка «Рубину». Он поднялся выше. У этой ошибки есть стоимость – 75 миллионов рублей. Потому что «Рубин» теперь опережает «Ростов». И самое ужасное, что не с кого спросить», – подчеркнул Червиченко.Отмечается, что игрокам «Динамо» пообещали повышенные премиальные за победу. Собеседник «РБ Спорт» отметил, что это хорошая мотивация для футболистов, поскольку так они смогут и сами подзаработать, и своей победой профинансировать сам клуб. Однако в данном матче в большей степени всё зависит от «Краснодара».
Также Червиченко ответил на важный вопрос о судействе. Корреспондент издания уточнил, что арбитры часто более лояльно относятся к «быкам», чем к динамовцам. Однако собеседник заявил, что никогда не отмечал ни к кому более лояльно отношения, чем к «Спартаку», которому судьи подарили четыре матча.
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Анастасия Чинкова