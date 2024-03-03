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Хорнер обвинил отца Ферстаппена в организации скандала с его участием

Daily Mail: Хорнер считает, что отец Ферстаппена причастен к скандалу
03 марта 2024, 13:09
Фото: istockphoto / SDivin09

Фото: istockphoto / SDivin09

Глава команды «Формулы-1» Кристиан Хорнер заявил, что отец трехкратного и действующего чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен создал кампанию по его смещению, передает Daily Mail.
Издание со ссылкой на окружение Хорнера уточняет, что руководитель «Ред Булл» подозревает Йоса Ферстаппена в организации кампании по его смещению и предполагает, что отец трехкратного победителя «Формулы-1» имеет отношение к сливу электронных писем, который случился во время проведения Гран-при.

Сам Ферстаппен-старший не согласен с заявлениями о своем причастии к конфликту. По словам Йоса Ферстаппена, он не видит смысла в смещении его сына, потому что у Макса Ферстаппена и так все хорошо.


Ранее печатное издание De Telegraaf сообщило, что одна из сотрудниц команды обвинила главу «Ред Булл» в недопустимом поведении. Уточнялось, что расследование основано на обеспокоенности сотрудницы по поводу строго режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными намерениями с его стороны.

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#матч
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Судья завершил матч с «Валенсией» за несколько секунд до гола «Реала»
03 марта 2024, 04:29

Фото: iStock/ Rawf8

Матч мадридского «Реала» и «Валенсии» 27-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2, сообщает РБК.
Финальный свисток от главного судьи Хесуса Хиля Мансано прозвучал за несколько секунд до гола полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Он не согласился с таким решением судьи, возразив ему, за что получил красную карточку и был удален за «агрессию и крики»

«Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании, «Валенсия» занимает 9-е место.

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Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в клуб — теперь он будет селекционером
03 марта 2024, 02:48

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды. Об этом «красно-синие» сообщили в своём Telegram-канале.
«В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа», — отметили в пресс-службе ЦСКА, поздравив Дзагоева «с возвращением домой».

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении своей спортивной карьеры в ноябре 2023 года. Уроженец Северной Осетии — Алании является трехкратным чемпионом России, 4 раза становился обладателем Кубка России и Суперкубка России. 9 раз оказывался в списке 33 лучших футболистов чемпионата страны.

С 2008 по 2022 годы Алан защищал цвета ЦСКА. Также выступал за «Крылья Советов» (Самара) и «Рубин» (Казань). В 2023 году начал играть за греческую «Ламию».

В сборной России Дзагоев выступал с 2008 по 2018 годы, сыграв за национальную команду 59 матчей и забив 9 мячей, а также войдя в символический клуб имени Игоря Нетто, объединяющий тех, кто сыграл за сборные СССР и России свыше полусотни игр.

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#футбол
#спортсмены
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Брат Хабиба одержал пятую победу в UFC
Боец ММА Умар Нурмагомедов одержал пятую победу в UFC
03 марта 2024, 02:33

Фото: РИА Новости/ Нина Зотина

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал победу над представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире UFC Fight Nights 238 в Лас-Вегасе, сообщает «Sport 24».
Поединок продлился три раунда и закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Теперь в его активе 17 побед в 17 поединках. В UFC 28-летний боец выступает с 2021 года, одержав победы во всех пяти поединках.

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#чемпионат
#турнир
#победа
#россияне
#казахстан
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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 55 шайб
02 марта 2024, 05:38

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче чемпионата НХЛ против «Филадельфии», побив один из рекордов Уэйна Гретцки и приблизившись к другому. Об этом сообщает «Матч ТВ».
У россиянина теперь 145 голов в НХЛ в 245 матчах, сыгранных в марте. Гретцки забил 144 гола в марте за карьеру.

Более того, число голов Овечкина в НХЛ выросло до 839, что сократило отставание от рекорда Гретцки до 55 шайб.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, Гретцки — лидирует (894).

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#хоккей
#россияне
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Экс-чемпион мира по шахматам запустил вирусный пост в соцсети шуткой о похищении
NDTV: Легенда индийских шахмат Вишванатан Ананд напугал своих поклонников
02 марта 2024, 02:50

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Бывший чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд в пятницу, 1 марта, написал в соцсети X о том, что его похитили, и обратился к подписчикам с просьбой об освобождении. По информации портала NDTV, этот пост очень быстро стал вирусным, однако на самом деле речь шла всего лишь о связанной с шахматами шутке.
«Александра Ботез сказала мне, что я должен решить шахматную позицию, чтобы завоевать свободу. Андреа спросила, что черные должны сыграть в этой позиции. Я сказал ей Kd5, и они отпустили меня <...> Поскольку это гонка, черные должны сыграть Kd5, замедляя переход белого короля к королеве. И ускоряя освобождение заложников!», — добавил позже Ананд в ветке обсуждений в сети X.

Александра Ботез и Андреа Ботез — шахматистки, которые также работают создателями контента в социальных сетях.

Вишванатан Ананд является пятикратным чемпионом мира по шахматам. Он также стал первым профессиональным гроссмейстером из Индии ещё в 1988 году и имеет восьмой по величине рейтинг ФИДЕ за все время. Многие эксперты считают, что никто не сделал больше него для популяризации шахмат в Индии и в целом в Азии, особенно среди детей и молодёжи.

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#спорт
#шахматы
#индия
#соцсети
#юмор
#похищение
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Президент FIFA выступил против синих карточек в футболе
Президент FIFA Инфантино выступил против синих карточек в футболе
02 марта 2024, 02:49

Фото: IStock/ Denis Linine

Президент FIFA Джанни Инфантино выступил категорически против введения в футболе синих карточек, сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис.
«ФИФА категорически против синих карточек... Красная карточка против синей карточки. Ни за что», — привел он слова Инфантино в соцсетях.

Ранее международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) начал тестирование синих карточек. Такая карточка удаляет футболиста с поля на 10 минут, если он совершит тактический фол или проявит несогласие с арбитром.

Желтая и красная карточки были введены в 1970 году.

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#тестирование
#футбол
#судья
#спорт
#цвет
#поле
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Манеж для тенниса и бадминтона на пять кортов открыли в Шаховской
01 марта 2024, 22:56

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

В городском округе Шаховская открыли новый теннисный манеж на пять кортов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Это значимое событие не только для округа, но и для всей Московской области. Объект муниципальный, а значит, больше детей сможет попробовать себя в теннисе. В церемонии открытия принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. С ним было достигнута договорённость о проведении на манеже соревнований областного уровня», – сказал глава министерства Алексей Перов.
Теннисный центр из пяти крытых кортов предназначен для соревнований и тренировок по теннису и бадминтону. Его общая площадь – 4,7 тыс. кв. м. Объект рассчитан на одновременное пребывание 40 человек. Строительство велось с 2022 года.

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#шаховская
#подмосковье
#московская область
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Тарпищев поздравил жителей Шаховской с открытием нового теннисного центра
01 марта 2024, 22:16

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Татьяна Рунова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев приехал на открытие нового теннисного центра в Шаховской. Он пообщался с болельщиками, подписал желающим ракетки и поделился впечатлениями о новом спортивном объекте.
«Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве и организации этого праздника. Я восхищаюсь детьми, которые здесь присутствуют. Думаю, за вами будущее, потому что спорт — это навсегда. Если вы непобедимы в спорте, то вы непобедимы и в жизни, поэтому старайтесь достигать результатов, радуйте болельщиков и, прежде всего, ваших родителей», – обратился Тарпищев к присутствующим.
Заслуженный тренер поделился с присутствующими результатами, которыми российский теннис может гордиться.
«В прошлом году выиграли мы 611 международных турниров в 69 странах. Московская область одержала 140 международных побед. Это очень большая цифра. Сегодня мы по праву считаемся одной из ведущих теннисных стран мира», — добавил Тарпищев.
Как сообщили в подмосковном Минспорта, теннисный манеж на пять кортов открылся в городском округе Шаховская 1 марта. Общая площадь манежа - 4,7 тыс. кв. м. Строительство велось с 2022 года.

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#спорт
#теннис
#шаховская
#подмосковье
#московская область
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Российского теннисиста Рублёва сняли с турнира в Дубае за мат во время полуфинала
Российского теннисиста Рублёва дисквалифицировали в полуфинале турнира в Дубае
01 марта 2024, 19:31

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, получил дисквалификацию в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) против казахстанца Александра Бублика (23-й в мировом рейтинге). Причиной стала ненормативная лексика в адрес линейного арбитра.
Инцидент произошёл в самой концовке матча, в третьем сете при счёте 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу теннисиста из Казахстана. Рублёву надо было во что бы то ни стало брать гейм, чтобы свести партию к тай-брейку. В одном из розыгрышей линейный арбитр показал, что мяч после удара Бублика попал в корт, в то время, как россиянин был уверен, что был аут.

«Ты серьёзно? Ты серьёзно сейчас, блин (в оригинале — нецензурное ругательство - прим. ред.)?», — обратился Рублёв к судье.

После этого другой арбитр, который понимал русский язык, подошёл к судье на вышке, которая в свою очередь вызвала супервайзера турнира. Рублёв пытался оправдаться, утверждая, что вообще не говорил с арбитром по-русски, но ему не поверили. После совещания судей и супервайзера российскому теннисисту было засчитано техническое поражение. В финал вышел Бублик. Рублёв лишится всех рейтинговых очков и заработанных на турнире в Дубае призовых денег.

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#русский язык
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#теннис
#судья
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