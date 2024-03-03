Хорнер обвинил отца Ферстаппена в организации скандала с его участием

Фото: istockphoto / SDivin09
Глава команды «Формулы-1» Кристиан Хорнер заявил, что отец трехкратного и действующего чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен создал кампанию по его смещению, передает Daily Mail.
Издание со ссылкой на окружение Хорнера уточняет, что руководитель «Ред Булл» подозревает Йоса Ферстаппена в организации кампании по его смещению и предполагает, что отец трехкратного победителя «Формулы-1» имеет отношение к сливу электронных писем, который случился во время проведения Гран-при.
Сам Ферстаппен-старший не согласен с заявлениями о своем причастии к конфликту. По словам Йоса Ферстаппена, он не видит смысла в смещении его сына, потому что у Макса Ферстаппена и так все хорошо.
Ранее печатное издание De Telegraaf сообщило, что одна из сотрудниц команды обвинила главу «Ред Булл» в недопустимом поведении. Уточнялось, что расследование основано на обеспокоенности сотрудницы по поводу строго режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными намерениями с его стороны.
Читайте также:
Судья завершил матч с «Валенсией» за несколько секунд до гола «Реала».
Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в клуб — теперь он будет селекционером.
Брат Хабиба одержал пятую победу в UFC.
Сам Ферстаппен-старший не согласен с заявлениями о своем причастии к конфликту. По словам Йоса Ферстаппена, он не видит смысла в смещении его сына, потому что у Макса Ферстаппена и так все хорошо.
Читайте также:
Судья завершил матч с «Валенсией» за несколько секунд до гола «Реала».
Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в клуб — теперь он будет селекционером.
Брат Хабиба одержал пятую победу в UFC.
Дана Игумнова