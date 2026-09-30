Московская «Родина» нашла нового главного тренера
Московский клуб «Родина» утвердил кандидатуру нового главного тренера: им станет испанец Джонатан Альба. Специалист принял повторное предложение клуба и на следующей неделе подпишет с ним контракт, выяснило издание «РБ Спорт».
Альбе будут помогать люди, которые работали с ним в «Ростове», в том числе Виктор Онопко. При этом есть два исключения: тренер вратарей Андрей Кондратюк останется в донском клубе, а Михаил Осинов покинул «Ростов».
Как сообщает информагентство, общий годовой фонд оплаты труда тренерского штаба Альбы составит порядка 850 тысяч евро.
Ранее сборная России обыграла в товарищеском матче Иран со счётом 2:0. Тренер Сергей Ташуев отметил хороший результат команды и назвал её главный недостаток.
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