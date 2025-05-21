«Хорошо себя проявляет»: Корнеев оценил игру футболиста Кисляка

Бывший директор киностудии «Ленфильм», болельщик ФК «Зенит» Вячеслав Тельнов заявил, что в этом сезоне петербургская команда не заслуживает чемпионского титула, однако всё равно его добудет, поскольку «Краснодар» в 30-м туре РПЛ не обыграет московское «Динамо».