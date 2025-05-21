«Хорошо себя проявляет»: Корнеев оценил игру футболиста Кисляка

Матвей Кисляк (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывший полузащитник московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев похвалил игру 19-летнего полузащитника «армейцев» Матвея Кисляка, тем самым подтвердив слова Миралема Пьянича о том, что Кисляк является одним из лучших российских игроков.
«Я думаю, что Матвей в этом сезоне очень хорошо себя проявляет. Видно, что он готов на себя принять даже какую-то роль лидера. Так что в словах Пьянича точно есть доля правды», — сказал Корнеев в Metaratings.ru после благотворительного матча «Это всё ещё я».Кисляк в нынешнем сезоне сыграл за ЦСКА 31 матч, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.
«Армейцы» перед заключительным туром в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги занимает третье место в таблице, набрав 56 очков. Последним соперником ЦСКА в рамках нынешнего чемпионата станет команда «Пари НН». Матч пройдёт на стадионе «армейцев», он состоится 24 мая в 16:30 по московскому времени.
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