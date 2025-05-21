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«Хорошо себя проявляет»: Корнеев оценил игру футболиста Кисляка

Корнеев положительно оценил игру футболиста Кисляк
Матвей Кисляк (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Матвей Кисляк (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший полузащитник московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев похвалил игру 19-летнего полузащитника «армейцев» Матвея Кисляка, тем самым подтвердив слова Миралема Пьянича о том, что Кисляк является одним из лучших российских игроков.
«Я думаю, что Матвей в этом сезоне очень хорошо себя проявляет. Видно, что он готов на себя принять даже какую-то роль лидера. Так что в словах Пьянича точно есть доля правды», — сказал Корнеев в Metaratings.ru после благотворительного матча «Это всё ещё я».
Кисляк в нынешнем сезоне сыграл за ЦСКА 31 матч, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.

«Армейцы» перед заключительным туром в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги занимает третье место в таблице, набрав 56 очков. Последним соперником ЦСКА в рамках нынешнего чемпионата станет команда «Пари НН». Матч пройдёт на стадионе «армейцев», он состоится 24 мая в 16:30 по московскому времени.

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#матч
#цска
#футбол
#спорт
Тельнов: «Зенит» возьмет титул, поскольку «Краснодару» не обыграть «Динамо»
20 мая 2025, 17:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший директор киностудии «Ленфильм», болельщик ФК «Зенит» Вячеслав Тельнов заявил, что в этом сезоне петербургская команда не заслуживает чемпионского титула, однако всё равно его добудет, поскольку «Краснодар» в 30-м туре РПЛ не обыграет московское «Динамо».
Напомним, что за тур до финиша чемпионата России «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы, опережая «Зенит» всего на одно очко.

«Зенит» не заслуживает титула в этом сезоне. Результат каждого матча под вопросом, с кем бы «Зенит» ни играл. Ни «Пари НН» спокойно обыграть не могут, ни молодежный состав «Ростова». Я даже не знаю, что Семаку делать. Ему надо или уходить из команды, или полностью её менять. Думаю, произойдет самое плохое: «Зенит» выиграет чемпионат, и в команде ничего не поменяется. А игры-то совсем нет и перспектив не видно», – заявил Тельнов в беседе с «РБ Спорт».
На вопрос корреспондента о том, выиграет ли всё-таки «Зенит», кинопродюсер отметил, что, вероятнее всего, да. Тельнов не верит в способность «Краснодара» выиграть у «Динамо», а вот «Зенит» точно одержит победу в матче с «Ахматом» на домашнем стадионе.

«Скорее всего, петербуржцы возьмут титул, им снова повезёт. Хотя «Краснодар» больше заслуживает победы в чемпионате. Он хоть как-то играет, вытягивает матчи, старается. И ровнее прошёл сезон», – заключил экс-директор «Ленфильма».
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Агент Мелехина прокомментировал возможный уход защитника из «Ростова»
20 мая 2025, 16:50

Фото: iStock/Rafa Jodar

Футбольный агент Таймаз Хархаров рассказал о будущем своего подопечного, защитника «Ростова» Виктора Мелехина. Ранее сообщалось об уходе из донского клуба руководства, тренерского штаба и части игроков после Суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА.
«Уходит руководство и тренерский штаб? Не хочется делать каких-то заявлений. Если будут хорошие варианты для Мелехина, то будем обсуждать», – ответил Хархаров порталу Metaratings.ru.
Так, после 29 туров «Ростов» в РПЛ занимает восьмое место в таблице с 38 очками. В ближайшем матче, который запланирован на эту субботу, команда сыграет с махачкалинским «Динамо». В текущем сезоне Мелехин принял участие в 24 матчах и забил один гол.

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#рпл
#ростов
#футбол
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Канчельскис заявил, что ЦСКА в следующие несколько сезонов всегда будет попадать в топ-3
20 мая 2025, 15:58

Фото: iStock/ matimix

Экс-полузащитник сборной РФ Андрей Канчельскис высказался о результатах ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, а еще оценил перспективы «коней» на ближайшее будущее.
«ЦСКА почти всегда входил в топ-3 в последние годы. Раньше команда доминировала и боролась только за первое место, но сейчас в РПЛ доминирует «Зенит». ЦСКА в следующие несколько сезонов всегда будет попадать в топ-3», — обратил внимание Канчельскис в беседе с Metaratings.ru.

Со слов экс-полузащитника российской сборной, команда «коней» хорошо укомплектована, а ее участники играют в отличной атмосфере. Канчельскис выразил надежду на то, что ЦСКА обыграет «Ростов» и станет обладателем трофея в текущем сезоне.

После 29 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством Марко Николича вышла в Суперфинал FONBET Кубка России, в рамках которого 1 июня встретится на поле с «Ростовом».

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#рпл
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Хомуха назвал Кисляка главным открытием сезона РПЛ наравне с Батраковым
20 мая 2025, 15:22

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлениях Матвея Кисляка и оценил успехи других молодых игроков «армейцев».
«Кисляка вполне можно назвать главным открытием сезона РПЛ наравне с Батраковым. В ЦСКА появилась группа молодых футболистов, которая хорошо себя проявляла на протяжении сезона. Молодежь ЦСКА готова бороться за место в стартовом составе клуба. Ничто не окрыляет молодых игроков так, как доверие тренера. Впереди у ЦСКА еще кубковый матч, так что подвести итоги результата работы Николича можно будет только после игры с «Ростовом», – подчеркнул Хомуха в интервью сайту Metaratings.ru.
Напомним, что после 29 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством главного тренера Марко Николича также вышла в Суперфинал FONBET Кубра России, в рамках которого сыграет с «Ростовом» 1 июня.

19-летний Матвей Кисляк в этом сезоне РПЛ провёл 21 матч, в ходе которых забил один гол и совершил одну результативную передачу. Также он забил три года в девяти матчах Кубка России.

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#игры
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Кузьмичёв заявил, что чемпионской игры нет ни у «Краснодара», ни у «Зенита»
20 мая 2025, 15:05

Фото: iStock/Rafa Jodar

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Журналист портала Metaratings.ru спросил, за кого будет переживать Кузьмичёв в борьбе за чемпионство.

«Чемпионской игры нет ни у «Краснодара», ни у «Зенита». Второй год подряд всё решится в последнем туре. На первый план выйдет состояние игроков и команды. Буду переживать за «Зенит», исходя из того, что там играет Андрей Мостовой, с которым мы вместе работали. Не зря его вызвали в сборную. Он заслужил это своей игрой во второй половине сезона. Он на протяжении долгого времени выступает стабильно хорошо и не опускается ниже определенного уровня», – подчеркнул агент.
Напомним, что за тур до конца чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», следом за ним идёт «Зенит». В заключительном туре южная команда сыграет на домашнем стадионе с московским «Динамо», а петербургский клуб примет «Ахмат» на «Газпром Арене».

По прогнозам аналитиков букмекерской компании BetBoom, «Краснодар» в настоящее время является фаворитом чемпионской гонки. Команде предлагают коэффициент 1,65 на первую в истории клуба победу в РПЛ. А седьмое подряд чемпионство «Зенита» оценили котировкой 2,25.

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