Тельнов: «Зенит» возьмет титул, поскольку «Краснодару» не обыграть «Динамо»

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Бывший директор киностудии «Ленфильм», болельщик ФК «Зенит» Вячеслав Тельнов заявил, что в этом сезоне петербургская команда не заслуживает чемпионского титула, однако всё равно его добудет, поскольку «Краснодар» в 30-м туре РПЛ не обыграет московское «Динамо».
Напомним, что за тур до финиша чемпионата России «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы, опережая «Зенит» всего на одно очко.
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«Зенит» не заслуживает титула в этом сезоне. Результат каждого матча под вопросом, с кем бы «Зенит» ни играл. Ни «Пари НН» спокойно обыграть не могут, ни молодежный состав «Ростова». Я даже не знаю, что Семаку делать. Ему надо или уходить из команды, или полностью её менять. Думаю, произойдет самое плохое: «Зенит» выиграет чемпионат, и в команде ничего не поменяется. А игры-то совсем нет и перспектив не видно», – заявил Тельнов в беседе с «РБ Спорт».На вопрос корреспондента о том, выиграет ли всё-таки «Зенит», кинопродюсер отметил, что, вероятнее всего, да. Тельнов не верит в способность «Краснодара» выиграть у «Динамо», а вот «Зенит» точно одержит победу в матче с «Ахматом» на домашнем стадионе.
«Скорее всего, петербуржцы возьмут титул, им снова повезёт. Хотя «Краснодар» больше заслуживает победы в чемпионате. Он хоть как-то играет, вытягивает матчи, старается. И ровнее прошёл сезон», – заключил экс-директор «Ленфильма».Читайте также:
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Анастасия Чинкова