Бывший полузащитник «Зенита» спрогнозировал итоги будущего матча с ЦСКА

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«Армейцы» могут победить петербургский «Зенит» в будущей игре, которая состоится в Северной столице 1 марта. Об этом порталу «РБ Спорт» заявил экс-полузащитник «сине-бело-голубых» Максим Деменко.
«Мне кажется, что подопечные Марко Николича могут преподнести сюрприз и обыграть сине-бело-голубых. И вообще красно-синие являются неудобным соперником для команды Сергея Семака», — сказал он.Деменко подчеркнул, что питерская команда — фаворит будущей встречи, а ЦСКА понимает, что если проиграет, то практически лишится шансов завоевать чемпионство.
«Я собираюсь посмотреть матч «Зенита» с ЦСКА», — добавил Деменко.В настоящее время «Зенит» набрал 39 очков, а ЦСКА — 31 очко.
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