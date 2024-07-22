Петржела выразил уверенность в завершении карьеры Дзюбы в РПЛ

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что карьера 35-летнего форварда Артёма Дзюбы в рамках РПЛ почти со стопроцентной вероятностью завершена.
«Карьера Дзюбы в РПЛ завершена с вероятностью 99%. Кому нужен 35-летний игрок, который не проходил подготовку к сезону на летних сборах? Поэтому сложно представить, что какой-то клуб РПЛ рискнёт его подписать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.
Последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.
Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник, напротив, выражал уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет. При этом он отмечал, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.
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