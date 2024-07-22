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Петржела выразил уверенность в завершении карьеры Дзюбы в РПЛ

22 июля 2024, 18:27
Фото: iStock/Алексей Филиппов

Фото: iStock/Алексей Филиппов

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что карьера 35-летнего форварда Артёма Дзюбы в рамках РПЛ почти со стопроцентной вероятностью завершена.
«Карьера Дзюбы в РПЛ завершена с вероятностью 99%. Кому нужен 35-летний игрок, который не проходил подготовку к сезону на летних сборах? Поэтому сложно представить, что какой-то клуб РПЛ рискнёт его подписать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.



Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник, напротив, выражал уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет. При этом он отмечал, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.

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Губерниев нашёл связь между предвыборной гонкой в США и игрой «Спартака»
22 июля 2024, 18:13

Фото: iStock/matimix

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартак» сейчас переживает период турбулентности.
Он отметил, что команда вновь ошиблась с тренером.

«Проблема иностранных тренеров в том, что они или не знают футболистов, или не хотят знать. После первого тура тренера не уволят, но странно, что клуб переносит свои проблемы из сезона в сезон. Думаю, что турбулентность в стане демократов сказывается на «Спартаке». А выдвижение Камаллы Харрис будет означать серьёзные проблемы в атаке у красно-белых. Если бы была Мишель Обама, тогда был бы шанс на хорошую игру в атаке», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что России нужен сильный «Спартак».

Ранее бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков заявил, что крепкую конкуренцию команде в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут составить ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

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Боков назвал основных конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ
22 июля 2024, 18:01

Фото: iStock/:gorodenkoff

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков заявил, что крепкую конкуренцию команде в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут составить ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».
«Мне кажется, «Зениту» смогут составить серьёзную конкуренцию в этом сезоне ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Прошёл только первый тур. <…> Чемпионат длинный, и команды готовятся пройти всю дистанцию целиком. Я бы не стал сразу выкидывать кого-то из чемпионской гонки и возвышать «Зенит» на первое место», — отметил в беседе с Metaratings.ru Боков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов также говорил, что не считает стопроцентными шансы «Зенита» снова стать чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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Гаврилов выразил неуверенность в очередном чемпионстве «Зенита»
22 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/cyano66

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что не считает стопроцентными шансы «Зенита» снова стать чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Зенит» обыграл «Крылья Советов», но я пока не могу сказать, что команда будет основным претендентом на золотые медали. У самарцев хорошая команда, но они вряд ли будут претендовать на медали. Надо смотреть на матчи лидеров между собой. Претендентами на высокие места, кроме «Зенита», остаются «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаврилов.

Ранее бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев также высказывал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.

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#матч
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#чемпионат
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Подмосковные спортсменки взяли медали всероссийских соревнований по маунтинбайку
22 июля 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Софья Непрынцева победила на всероссийских соревнованиях по BMX. Вторая представительница региона Елена Малышева стала призёром этапа Кубка России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Непрынцева завоевала золото всероссийских соревнований в дисциплине «ВМХ фристайл-парк», показав лучший результат среди девушек 15-16 лет. А Малышева взяла бронзу в той же дисциплине на V этапа Кубка России. Обе спортсменки – воспитанницы подмосковного Училища олимпийского резерва №1», – говорится в сообщении.
BMX-фристайл – зрелищная экстремальная дисциплина, в которой райдеры за минуту выполняют сложные трюки в BMX-парке. Соревнования проходили с 18 по 21 июля в Казани.

Как отметили в министерстве, состязания были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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В Подмосковье проведут массовые соревнования в честь Дня физкультурника
22 июля 2024, 11:25

Фото: iStock/NickR

Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью» будут организованы в сорока регионах страны 10 августа, мероприятия приурочены ко Дню физкультурника. Различные турниры проведут и в 57 округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного представительства Национального фитнес-сообщества.
«Целью массовых соревнований является увеличение числа граждан, систематически занимающихся спортом, а также продвижение физкультуры как важнейшего компонента ведения здорового образа жизни», — отмечается в сообщении.
В частности, в Химках в рамках акции «Оздоровительный спорт — в каждую семью» устроят массовые соревнования по баскетболу, волейболу, теннису, футболу, хоккею на траве, стрельбе из лука, дзюдо, карате, скалолазанию, гольфу и пр.

Подробная информация о спортивных соревнованиях размещена на сайте организатора.

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#химки
#спорт
#подмосковье
#московская область
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В МОК допустили изменение количества россиян, участвующих в Олимпиаде
20 июля 2024, 23:03

Фото: istockphoto/yann vernerie

Список российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх, может быть не окончательным. Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.
Он напомнил, что, согласно информации, размещённой на официальном сайте МОК, в Играх в Париже примут участие 32 нейтральных атлета — 15 спортсменов представляют Россию, 17 — Белоруссию. Они представляют десять видов спорта.

Спортивный чиновник отметил, что в МОК надеются, что список нейтральных атлетов, допущенных до Олимпиады, останется неизменным, однако он может быть скорректирован, как и состав любой другой делегации. Макконнелл добавил, что нейтральные спортсмены уже начали заезжать в Олимпийскую деревню, и представители оргкомитета очень рады их видеть.

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#спортсмены
#мок
#париж
#олимпиада
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Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг
20 июля 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Россиянка Ирина Алексеева, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения от соревнований истечёт в октябре этого года.
Об этом сообщила пресс-служба UFC. Санкции против российской спортсменки применил независимый орган по борьбе с допингом в боевых видах спорта (CSAD). Именно он с 2024 года осуществляет допинг-контроль в UFC. Уточняется, что в пробе Алексеевой были обнаружены следы тестостерона экзогенного происхождения. При этом сама допинг-проба была взята ещё 21 июня 2023 года.

CSAD вынес решение о дисквалификации российской спортсменки сроком на один год, которая начала отсчитываться с 15 октября 2023 года. Таким образом, срок отстранения истечёт в середине октября. Отмечается, что после июня 2023 года Алексеева сдавала ещё несколько допинг-проб, и все они были отрицательными.

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#допинг
#контроль
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Пловец Коротышкин назвал причины интриг на Олимпиаде-2024
19 июля 2024, 21:17

Фото: iStock/Daniel Bartus

Серебряный призёр Игр — 2012, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин связал организационные проблемы и противоречия Олимпиады-2024 с тем, что спортивные соревнования связали с политической повесткой.
«Много интриг и каких-то несогласий возникло по причине того, что организаторы Олимпиады включили политическую повестку. Всё-таки Пьер де Кубертен завещал, что спорт должен быть вне политики, и на время проведения Олимпийских игр любые противоречия должны прекратиться, и в стране, где проходят Игры, должен править чистый спорт, без каких-либо споров и лозунгов», — отметил в беседе с Газета.ру Коротышкин.

Ранее сообщалось, что капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мияту не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за уличения в курении и употреблении алкоголя.

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#спорт
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Афанасьев предрёк смену чемпиона в будущем сезоне РПЛ
19 июля 2024, 20:35

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.
«Если судить по игре за Суперкубок, то «Зенит» смотрится очень хорошо. Но это всего лишь одна игра, а чемпионат — длинная дистанция. Мне кажется, что в этом сезоне нас ждёт смена чемпиона. Кто бросит вызов «Зениту»? «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Думаю, что и «Спартак» с «Локомотивом» могут дать бой петербуржцам», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.

Он пожелал появление такой команды, которая могла бы стать грозой для «Зенита», и тем самым продемонстрировать хороший футбол и порадовать всех фанатов.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что предстоящий матч команды с «Акроном» будет малоэффективным.

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