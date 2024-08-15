Мостовой раскрыл, кому нужен Дзюба

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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказал мнение о том, что нападающий Артём Дзюба нужен «Крыльям Советов».
«Дзюба однозначно нужен самарцам. Это команда, которой не хватает хороших футболистам. Артем же без клуба. Если он хочет играть, то надо искать команду. Вряд ли у него много вариантов, но он еще год-два сможет помочь любой команде. Дзюба ведь не говорил, что заканчивает карьеру, поэтому пусть играет», — выразил уверенность в беседе с Metaratings.ru Мостовой.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснял переход нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в ПАОК желанием попробовать себя на новом месте, а также стремлением участвовать в еврокубках.
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