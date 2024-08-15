Мостовой раскрыл, кому нужен Дзюба

На Паралимпийских играх в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс в беседе с ТАСС. Еще 8 нейтральных участников — спортсмены из Белоруссии, отметил он.