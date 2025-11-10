Титов: Станкович где-то перебарщивает, но я вижу, что у Деяна всё получается
Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов высказал свое мнение о главном тренере команды Деяне Станковиче.
В эксклюзивном интервью Metaratings.ru он пояснил, что сейчас нет оснований для его увольнения.
Титов отметил, что команда демонстрирует положительные изменения в последних матчах. По его мнению, Станкович, несмотря на эмоциональность, успешно находит общий язык с игроками. Коммуникация внутри команды, по словам эксперта, находится на высоком уровне.
Хотя «Спартак» пропускает голы, команда также показывает хорошие результаты в атаке, забив три мяча «Локомотиву» и два «Ахмату». Титов уверен, что предстоящие матчи с «Динамо», ЦСКА и ответная игра с «Локомотивом» в Кубке покажут улучшение.
Станкович возглавил клуб летом 2024 года. Сейчас команда занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/26.
