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«Хватит на 26 квартир»: Раскрыта зарплата узбекского защитника Хусанова в «Манчестер Сити»

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов зарабатывает в Англии €3,5 млн в год
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов стал первым представителем своей страны, выступающим на родине футбола в Англии. В одном из грандов европейского и мирового футбола клубе «Манчестер Сити» он получает в неделю около 69 тысяч евро.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru со ссылкой на данные, предоставленные журналистом Назруллой Сайдуллаевым. Нетрудно подсчитать, что месячная зарплата футболиста из Узбекистана составляет около 290 тысяч евро. За год игрок, которому на днях исполнится 21 год, заработает 2,8 миллиона фунтов стерлингов — примерно 3,5 миллиона евро.

Любопытно, что отметивший в прошлом году своё 20-летие Абдукодир свой следующий день рождения сможет отметить только в 2028 году. Да, он родился в високосный год в тот самый день, который бывает лишь один раз за четырёхлетие — 29 февраля.



Популярный в Центральной Азии сайт-агрегатор OLX подсчитал, на какую, например, недвижимость мог бы потратить свою чистую годовую зарплату молодой футболист. Так, он смог бы приобрести 12 обустроенных четырёхкомнатных квартир в новостройках столицы Узбекистана. Если Хусанов посчитает, что ему достаточно трёхкомнатных апартаментов, то можно обойтись 26 такими жилищами с евроремонтом.

В престижном районе в центре Ташкента защитнику команды-победительницы Лиги чемпионов 2023 года хватит заработанных за год денег «только» на десяток квартир с жилой площадью около 90 квадратных метров. Если он захочет приобрести недвижимость вдали от городской суеты, то ему по карману десять домов в окрестностях столицы родной страны с участками 4+ соток. Либо можно прикупить три элитных особняка площадью по 450 квадратных метров с бассейном, крытым гаражом на три автомобиля, с садом и летней кухней.

Абдукодир Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Ланса», подписав контракт до 30 июня 2029 года. Ранее молодой защитник выступал за «Бунёдкор» у себя на родине и «Энергетик-БГУ» из Белоруссии.

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#футболист
Полузащитник Зорин с большой долей вероятности пока останется в «Спартаке»
13 февраля 2025, 15:28

Фото: istockphoto/Andreyuu

Главный тренер московского футбольного «Спартака» Деян Станкович не намерен отпускать в аренду центрального полузащитника Даниила Зорина. По крайней мере до тех пор, пока скаутская служба и спортивный директор клуба не подыщут на трансферном рынке игрока на эту позицию.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru, ссылаясь на информацию собственных источников. В публикации отмечается, что сербский специалист рассчитывает закрыть проблемную зону в центре поля до истечения рока возможных переходов игроков, определённых регламентом. Трансферное окно в Российской премьер-лиге закрывается 20 февраля.

Авторы материала подчёркивают, что во время зимней паузы «Спартак» довольно активно вёл себя на трансферном рынке. Новичками команды стали бывший вратарь ЦСКА Александр Помазун, аргентинский крайний полузащитник Пабло Солари из «Ривер Плейт», а также нападающий сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсия, перешедший из греческого клуба АЕК. Сумарно на приобретение новичков столичный клуб потратил более 30 миллионов евро.

Первую часть сезона «Спартак» под руководством Станковича завершил ударно, одержав победы в шести последних матчах перед зимним перерывом, сокрушив в числе прочих лидирующий «Краснодар» на его поле со счётом 3:0. Сейчас «красно-белые» идут в турнирной таблице на третьем месте, имея в активе 37 очков, на два балла отставая от команды с Кубани и идущего вторым (по дополнительным показателям - прим. ред.) питерского «Зенита»

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#тренер
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«Есть пара ребят»: Эдуард Латыпов сравнил российских и европейских биатлонистов
Призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов оценил уровень российского биатлона
13 февраля 2025, 13:26

Фото: istockphoto/vlado85rs

Российские биатлонисты, как и спортсмены из многих других дисциплин, с февраля 2022 года, то есть уже три года, отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Об уровне российского биатлона в настоящее время порассуждал многократный призёр чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Эдуард Латыпов.
В эксклюзивном интервью изданию Metaratings.ru он сравнил в частности степень подготовленности российских стреляющих лыжников с теми результатами, которые показывают, например, участники главных соревнований биатлонного сезона в годы, когда не проводится Олимпиада — Кубка мира.

«Следим за Кубком мира, чтобы сравнить, как идёт прогресс, и не отставать. В каких-то моментах мы отстаём», — признал российский спортсмен.

Совершенно очевидно, что такое отставание происходит из-за отсутствия прямой конкуренции с лучшими биатлонистами мира, продолжил Латыпов. Наши атлеты лишены возможности в очной борьбе соревноваться с лидерами в этом виде спорта на лыжне и стрельбище из-за политических причин и русофобской позиции многих в руководстве IBU, продолжил он. При этом многие зарубежные спортсмены высказываются в пользу возвращения российского биатлона на международную арену.

«В России холода и не всегда получается показать высокие скорости. Если взять оптимальную погоду в Европе, по скорости уступаем не так сильно. У нас пара ребят могут держать этот неплохой уровень», — отметил Латыпов.

Правда в Европе таких «бегунков» человек 50, они конкурируют, соревнуются между собой на лыжне и за счёт этого двигаются вперёд, признал спортсмен, сам отличавшийся отличным ходом. Что касается времени на огневом рубеже, то в российской сборной есть ребята, которые проводят там около полутора минут, а это — на уровне Кубка мира, добавил биатлонист.

«У нас остался тот же уровень, местами лучше, чем был раньше. Если взять Кубок и чемпионат России, то уровень стал выше. Результаты стали плотнее», — заключил Латыпов.

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#чемпионат россии
#олимпиада
#спортсмены
#человек
#интервью
#счёт
#биатлон
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Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Алина Кабаева
Алина Кабаева стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике
13 февраля 2025, 09:04

Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Накануне, 12 февраля, многолетний главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своей отставке. Вместо неё руководить главной командой страны якобы будет многократная чемпионка России, Европы и мира, победительница Олимпиады 2004 года Алина Кабаева. Однако официально эта информация не подтверждена.
Её предшественница Ирина Винер занимала свой пост на протяжении 24 лет, то есть в этом веке у сборной России ещё не было других главных тренеров, отмечает телеграм-канал «Интересная Москва». Мэтр российского тренерского цеха пестовала и саму Алину в годы её блистательных побед на российской и международной арене.

По словам Винер, теперь она будет передавать свой опыт молодым тренерам. ​

Алина Кабаева родилась в столице Узбекской ССР Ташкенте в 1983 году, но по национальности она татарка. За годы выступлений на гимнастическом помосте она шесть раз становилась абсолютной чемпионкой России, пять раз выигрывала чемпионат Европы, дважды была чемпионкой мира, в 2000 году получила бронзовую медаль Олимпиады в Сиднее, а через четыре года в Афинах выиграла заветное олимпийское «золото».

После завершения спортивной карьеры Кабаева занималась политикой и общественной деятельностью, была членом Высшего совета партии «Единая Россия» с 2001 по 2005 год, входила в состав Общественной палаты Российской Федерации, дважды избиралась в состав Государственной думы РФ пятого и шестого созывов.

После начала спецоперации на Украине Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия и США ввели против Кабаевой персональные санкции.

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#чемпионат европы
#россия
#санкции
#медаль
#золото
#пост
#художественная тренер
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Горшков назвал реального конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ является «Спартак»
12 февраля 2025, 15:43

Фото: istockphoto/NiseriN

«Спартак» является «более реальным конкурентом» петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге, нежели «Краснодар». Об этом в разговоре с журналистом «РБ Спорт» заявил экс-полузащитник «сине-бело-голубых» Александр Горшков.
«Спартак» более реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, чем «Краснодар». Красно-белые в конце прошлого года стали показывать хорошую игру. Было видно, что в московском клубе сложился хороший коллектив, видны тренерские шаги. Плюс сейчас столичная команда точечно усилилась. Так что, подопечные Деяна Станковича составят конкуренцию петербуржцам», — прокомментировал Горшков.

Ранее стало известно, что могут устроить футболисты «Химок» на фоне невыплаченной им зарплаты. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
#спорт
#футбол
#новости
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Уил оценил шансы «Динамо» обыграть соперников в КХЛ
Уил: у «Динамо» будут хорошие шансы обыграть всех соперников в КХЛ
12 февраля 2025, 15:28

Фото: istockphoto/vchal

У московского «Динамо» будут хорошие шансы обыграть всех соперников в КХЛ, нужно просто спокойно двигаться от игры к игре. Такое заявление журналисту «РБ Спорт» сделал бомбардир команды Джордан Уил.
«Команда начала верить в то, что если она будет играть правильно, то сможет обыграть любого соперника в лиге. Теперь нам нужно спокойно идти от матча к матчу, и у нас будут хорошие шансы обыграть всех соперников», — прокомментировал спортсмен.
По словам хоккеиста, в текущем сезоне у «Динамо» прибавилось много свободного времени между матчами. При этом в паузах спортсмены стараются сохранять игровую форму.

Следующий матч «Динамо» состоится в грядущий четверг, 13 февраля, со «Спартаком».

Ранее хоккеист Никита Щитов оценил шансы российской сборной на участие в ОИ-2026.

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#мир
#россия
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