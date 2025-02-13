«Хватит на 26 квартир»: Раскрыта зарплата узбекского защитника Хусанова в «Манчестер Сити»

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Узбекский защитник Абдукодир Хусанов стал первым представителем своей страны, выступающим на родине футбола в Англии. В одном из грандов европейского и мирового футбола клубе «Манчестер Сити» он получает в неделю около 69 тысяч евро.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru со ссылкой на данные, предоставленные журналистом Назруллой Сайдуллаевым. Нетрудно подсчитать, что месячная зарплата футболиста из Узбекистана составляет около 290 тысяч евро. За год игрок, которому на днях исполнится 21 год, заработает 2,8 миллиона фунтов стерлингов — примерно 3,5 миллиона евро.
Любопытно, что отметивший в прошлом году своё 20-летие Абдукодир свой следующий день рождения сможет отметить только в 2028 году. Да, он родился в високосный год в тот самый день, который бывает лишь один раз за четырёхлетие — 29 февраля.
Популярный в Центральной Азии сайт-агрегатор OLX подсчитал, на какую, например, недвижимость мог бы потратить свою чистую годовую зарплату молодой футболист. Так, он смог бы приобрести 12 обустроенных четырёхкомнатных квартир в новостройках столицы Узбекистана. Если Хусанов посчитает, что ему достаточно трёхкомнатных апартаментов, то можно обойтись 26 такими жилищами с евроремонтом.
В престижном районе в центре Ташкента защитнику команды-победительницы Лиги чемпионов 2023 года хватит заработанных за год денег «только» на десяток квартир с жилой площадью около 90 квадратных метров. Если он захочет приобрести недвижимость вдали от городской суеты, то ему по карману десять домов в окрестностях столицы родной страны с участками 4+ соток. Либо можно прикупить три элитных особняка площадью по 450 квадратных метров с бассейном, крытым гаражом на три автомобиля, с садом и летней кухней.
Абдукодир Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Ланса», подписав контракт до 30 июня 2029 года. Ранее молодой защитник выступал за «Бунёдкор» у себя на родине и «Энергетик-БГУ» из Белоруссии.
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Любопытно, что отметивший в прошлом году своё 20-летие Абдукодир свой следующий день рождения сможет отметить только в 2028 году. Да, он родился в високосный год в тот самый день, который бывает лишь один раз за четырёхлетие — 29 февраля.
Популярный в Центральной Азии сайт-агрегатор OLX подсчитал, на какую, например, недвижимость мог бы потратить свою чистую годовую зарплату молодой футболист. Так, он смог бы приобрести 12 обустроенных четырёхкомнатных квартир в новостройках столицы Узбекистана. Если Хусанов посчитает, что ему достаточно трёхкомнатных апартаментов, то можно обойтись 26 такими жилищами с евроремонтом.
В престижном районе в центре Ташкента защитнику команды-победительницы Лиги чемпионов 2023 года хватит заработанных за год денег «только» на десяток квартир с жилой площадью около 90 квадратных метров. Если он захочет приобрести недвижимость вдали от городской суеты, то ему по карману десять домов в окрестностях столицы родной страны с участками 4+ соток. Либо можно прикупить три элитных особняка площадью по 450 квадратных метров с бассейном, крытым гаражом на три автомобиля, с садом и летней кухней.
Абдукодир Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Ланса», подписав контракт до 30 июня 2029 года. Ранее молодой защитник выступал за «Бунёдкор» у себя на родине и «Энергетик-БГУ» из Белоруссии.
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Александр Бойцов