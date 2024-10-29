Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»

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Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри стал обладателем приза «Золотой мяч» по итогам сезона 2023/2024. Этот приз вручается лучшему футболисту мира французским журналом France Football.
В этом году «Золотой мяч» впервые вручался совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Награду Родри получил из рук обладателя «Золотого мяча» 1995 года и бывшего президента Либерии Джорджа Веа.
Родри 28 лет. В минувшем сезоне в составе «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА. Годом ранее в составе клуба испанец стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий гол в финале. Со сборной Испании Родри выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.
В голосовании за звание лучшего игрока сезона в мире испанский полузащитник несколько неожиданно обошёл нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса. Многие прочили «Золотой мяч» именно бразильцу. Третье место в списке лучших игроков занял ещё один игрок «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.
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Родри 28 лет. В минувшем сезоне в составе «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА. Годом ранее в составе клуба испанец стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий гол в финале. Со сборной Испании Родри выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.
В голосовании за звание лучшего игрока сезона в мире испанский полузащитник несколько неожиданно обошёл нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса. Многие прочили «Золотой мяч» именно бразильцу. Третье место в списке лучших игроков занял ещё один игрок «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.
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Александр Бойцов