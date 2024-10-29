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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»

29 октября 2024, 08:54
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри стал обладателем приза «Золотой мяч» по итогам сезона 2023/2024. Этот приз вручается лучшему футболисту мира французским журналом France Football.
В этом году «Золотой мяч» впервые вручался совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Награду Родри получил из рук обладателя «Золотого мяча» 1995 года и бывшего президента Либерии Джорджа Веа.

Родри 28 лет. В минувшем сезоне в составе «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА. Годом ранее в составе клуба испанец стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий гол в финале. Со сборной Испании Родри выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.



В голосовании за звание лучшего игрока сезона в мире испанский полузащитник несколько неожиданно обошёл нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса. Многие прочили «Золотой мяч» именно бразильцу. Третье место в списке лучших игроков занял ещё один игрок «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

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#чемпионат европы
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#приз
#футбол
Сёмин высказал неуверенность в реальность борьбы «Спартака» за первое место
28 октября 2024, 21:07

Фото: iStock/efks

Российский тренер Юрий Сёмин заявил, что в настоящее время борьба «Спартака» за первое место в РПЛ нереальна.
«Спартак» всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для них. Отставание слишком большое. Будет большой перерыв перед вторым кругом. У них игроки достаточно неплохого уровня. Чем быстрее они стабилизируют состав, тем быстрее наберут свои очки. Им нужна стабильность», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сёмин.

Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.

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#тренер
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#футболист
#спорт
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Колосков о матче «Зенит» — «Локомотив»: Не люблю такой футбол
28 октября 2024, 20:57

Фото: iStock/ronniechua

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ, отметив, что игра хоть и была интересной, однако спортсменами были допущены ошибки и нарушения.
«Ничья – это неплохой результат для обеих команд. Явного преимущества не было ни у кого. Интересный матч, который держал в напряжении, но я рассчитывал на более красивый футбол. Слишком много было борьбы и нарушений правил. Не люблю такой футбол. Батракова травмировали, Вендела подбили. Не одобряю такое поведение. Нельзя выходить и крушить всё. Такая грубая игра портит впечатление от матча», – объяснил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Ранее бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал матч «Зенит» — «Локомотив», которые сыграли вничью со счётом 1:1.

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#футбол
#матч
#игра
#рпл
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Канищев похвалил «Локомотив» за игру с «Зенитом»
28 октября 2024, 20:49

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал матч «Зенит» — «Локомотив», которые сыграли вничью со счётом 1:1.
«Игра была равная, никому из соперников не могу отдать предпочтение. «Локомотив» выглядел очень дерзко, они молодцы, команда с хорошей психологией. «Локомотив» в этом матче был очень интересен, создавал моменты и мог решить исход матча в свою пользу. Так что эту команду надо похвалить, она была не хуже «Зенита», – высказался в беседе с «РБ Спорт» Канищев.

Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.

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#спорт
#тренер
#игра
#рпл
#футболист
#матч
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Гладилин озвучил главную задачу Станковича в «Спартаке»
28 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Kenishirotie

Бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.
«Заканчивается первый круг, и он должен будет подводить итоги. Пока тренер в поиске, потому что до конца не определен стартовый состав. Идёт очень большая ротация: 20 с лишним человек позиционируются как игроки стартового состава. Такого в командах с серьёзными задачами быть не может. Он должен определиться с составом и начать его наигрывать», — отметил в беседе с Газета.ру Гладилин.

До этого российский футбольный функционер Владимир Кузьмичев допустил переход нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак» уже этой зимой.

«Насколько я знаю, переход Кордобы в «Спартак» может состояться этой зимой. Так думают представители Кордобы. Летом он мог оказаться в «Спартаке», но его агенты захотели большие подъёмные, клуб не был готов платить огромные деньги. Но думаю, что тут уже все будет зависеть от позиции «Спартака», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал для подписания кандидатуру полузащитника Антона Миранчука в летнее трансферное окно.

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#спорт
#тренер
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#спартак
#футбол
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В Кашире состоялся турнир по волейболу среди женских команд
28 октября 2024, 13:13

Фото: istockphoto / razihusin

26 октября в спортивном комплексе «Юбилейный», принадлежащем спортивному клубу «Кашира» имени Н. П. Елисеева, прошёл первый благотворительный волейбольный турнир для женских команд под названием «Помогая — ты всегда побеждаешь!». Турнир был организован совместно с благотворительным фондом, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Перед началом соревнований участников поприветствовали директор спортивного клуба «Кашира» Светлана Княжничева, президент регионального отделения «Фонд содействий развитию Каширского района Московской области» Кристина Рожкова и депутаты городского округа Кашира Олеся Кожадей и Евгений Пешков.

В турнире участвовали пять команд из Зарайска, Озёр, Каширы и Ступино.

Призовые места распределились следующим образом: 1 место — Зарайск, 2 место — Кашира, 3 место — Озёры.

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#медали
#кашира
#московская область
#волейбол
#соревнования
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В Волоколамске прошёл региональный спортивный семейный фестиваль
28 октября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

В Волоколамске прошёл региональный спортивный фестиваль для семей. Он проходил в гимназии № 1 в рамках Всероссийского проекта «Вызов первых». сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В фестивале приняли участие 12 команд из трёх районов Подмосковья: Волоколамского, Лотошино и Истры. Участники соревновались в таких видах спорта, как «Классики», «Скакалка», «Городки», «Метание мяча в цель», «Вышибалы» и «Лыжная эстафета».

Победителями мероприятия стала семья Бородулиных из городского округа Лотошино, второе место у семьи Лютиных, которые представляли Волоколамскую среднюю школу № 2, а третье место досталось семье Кудрявцевых из гимназии № 1 Волоколамска.

После завершения всех испытаний и подведения итогов участников ждали награждение и небольшой концерт с участием артистов и танцоров Волоколамского района. Вместе с дипломами, медалями и памятными подарками семьи получили массу ярких впечатлений и положительных эмоций от общения друг с другом.

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#турнир
#волоколамск
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Фигуристы из Московской области завоевали серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях
28 октября 2024, 10:57

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная пара завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран-при России — Звёзды Магнитки» по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Танцевальный дуэт Дэвида Нарижного и Ирины Хаврониной занял второе место в дисциплине «танцы на льду». На первом и третьем местах оказались московские пары.
«Эмоции остались положительные, потому что это были два чистых проката для первого старта в сезоне. Оценивать сезон будем в конце, но для начала мы чувствуем себя увереннее, чем в прошлом году. Когда я смотрела прошлогодние программы, я видела, что мы очень переживаем, очень аккуратничаем», — рассказала Хавронина после награждения.
Всероссийские соревнования «Ростелеком Гран-при России — Звёзды Магнитки» по фигурному катанию состоялись 26 и 27 октября в Магнитогорске.

Соревнования в Магнитогорске стали первым этапом из пяти в рамках серии Гран-при России. В этом сезоне турнир также пройдёт в Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.

Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#фигурное катание
#московская область
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Гольфист из Московской области станет первым россиянином на турнире PGA TOUR
28 октября 2024, 09:18

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен сборной Московской области по гольфу Егор Ерошенко стал первым россиянином, который примет участие в турнирах PGA TOUR, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Ерошенко победил на квалификационном турнире по гольфу Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier, который прошёл 21 октября. Спортсмен занял первое место и будет представлять Московскую область на главных мужских профессиональных гольф-турнирах в США и Северной Америке.

«Во время раунда не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Я просто играл, находился в моменте. Было достаточно ветрено, условия игры были тяжелые, поэтому я, конечно, подразумевал что не будет запредельных счетов. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим», — рассказал Ерошенко.
Егор также является чемпионом России 2024 года. Турнир Butterfield Bermuda Championship пройдет с 14 по 17 ноября.

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#сша
#медали
#турнир
#гольф
#спортсмены
#игры
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«Испытывал нечеловеческую боль»: боксер Дадашев перенес инсульт во время боя, 300 удар стал последним, подробности
26 октября 2024, 18:55

Фото: iStock/FOTOKITA

28-летний Максим Дадашев скончался от отека мозга 23 июля 2019 года. Он пропустил порядка 300 ударов в поединке с пуэрториканским спортсменом Субриэлем Матиасом, перенес инсульт во время боя и умер в одном из госпиталей США.
О том, кто виноват в смерти Дадашева и как единственное поражение боксера обернулось гибелью, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Максим Дадашев


Максим Дадашев родился в Санкт-Петербурге, окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех». В 2008 году Дадашев выступил на чемпионате мира среди юношей, в результате чего завоевал серебро в весовой категории до 57 кг.

Фото: соцсети Максим Дадашев

После были выиграны две бронзы и одно серебро чемпионата России, а в 2015 году – Европейские игры, на которые спортсмен поехал в составе российской сборной. Летом 2015 года Дадашев официально объявил о завершении любительской карьеры, а в апреле 2016 года подписал контракт с одной из самых известных и влиятельных промоутерских компаний Top Rank. В свое время компания сотрудничала с Мохаммедом Али. За три года после заключения контракта Дадашев провел 13 боев и одержал победу во всех поединках, из них 11 — нокаутом.

300 роковых ударов: Инсульт во время последнего боя боксера


20 июля 2019 года в Оксон-Хилле состоялся роковой бой российского спортсмена против пуэрториканца Субриэля Матиаса за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Дадашев продержался 11 раундов, пропустил порядка 300 ударов, однако после начал теряться в пространстве и пропускать прямые удары.

Фото: соцсети Максим Дадашев

«Во время боя Максим сказал, что от ударов этого парня ему больно. Когда он это произнес, я понял — ничего хорошего. Когда он ушел с ринга, его начало тошнить. Доктор сказал: «Бадди, плохой знак». После этого я реально испугался», — вспоминает тренер Дадашева Бадди Макгирт.

Макгирт просил боксера остановить бой, однако тот уже не видел и не слышал никого вокруг, сказать что-либо Дадашев просто не мог.

После остановки поединка боксеру стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание. В больнице Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга. Во время осмотра было установлено, что еще во время боя Максим перенес инсульт. Российский спортсмен испытывал нечеловеческую боль, однако продолжал бороться до конца.

Чтобы состояние Дадашева не ухудшилось, ему требовалось провести трепанацию правой части черепа для снятия образовавшейся опухоли мозга. В результате двухчасовой операции гематома и опухоль спали, но боксеру требовалось еще несколько дней для восстановления. После этого Максим был введен в медикаментозную кому. 23 июля Дадашев скончался.

Кто виноват в смерти Дадашева


Сложно было бы обвинить кого-либо в смерти спортсмена. Американский тренер боксера Макгирт заявил, что организаторы боев должны серьезнее относиться к медицинским тестам, которые проходят спортсмены перед поединком. Это поможет предотвратить подобные трагичные случаи, утверждает он.

Этой точки зрения придерживается и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. По его словам, важно разобраться, кто допустил Дадашева до соревнований и нет ли здесь врачебной ошибки.

Что говорили в мире бокса после смерти Дадашева


Смерть Дадашева после боя с Матиасом шокировала мир спорта. Бывший наставник Дадашева Олег Соколов предположил, что после перехода в профессиональный бокс его подопечного просто «загнали». Соколов рассказал, что российский боксер никогда не жалел себя и однажды уже останавливался в шаге от смерти.

«У него был случай, когда он стал финалистом чемпионата мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет, и там он заболел вирусным менингитом. Макс собирался умирать. Я был в госпитале, сказал ему: «Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно». Но он боец, восстановился и начал выступать опять», — поделился Соколов.

Известный боксёр Костя Цзю уверен, что тренер должен был остановить бой раньше. В то же время многие представители этого вида спорта отметили, что вины наставника Бадди Макгрита в случившемся нет — боксёры всегда рискуют своей жизнью, выходя на бой, и предсказать последствия ударов, полученных во время поединка, невозможно.

Антидепрессанты и травля: как живет вдова Дадашева с малолетним сыном после смерти мужа


Елизавета Апушкина и Максим Дадашев познакомились в 2008 году и уже спустя месяц начали встречаться. Преградой их любви не стала ни лезгинская семья спортсмена, которая была против его девушки-атеистки, ни сомнения родителей Апушкиной насчет любви дочери к мусульманину. Через семь лет свадьба состоялась.
Фото: соцсети Елизавета Апушкина

В тот роковой день 20 июля боксер сказал, что свяжется с супругой, когда закончится бой, но он так и не позвонил. Когда Елизавета прилетела в Америку, медики почти сразу сказали ей, что надежды нет.

Маленький сын Дадашева Даниэль, очутившись в палате, стал трясти Максима. Мальчик думал, что его папа просто спит. По словам Апушкиной, ей было очень страшно в этот момент. Она провела у постели мужа одиннадцать часов и наблюдала, как врачи пытаются заставить его сердце биться.

Долгое время Елизавета принимала антидепрессанты и только с их помощью могла взаимодействовать с миром. В социальных сетях ее преследовали хейтеры, которые критиковали внешний вид девушки и ее татуировки. Вдова Дадашева до сих пор старается не реагировать на нападки и испытывает по отношению к ненавистникам лишь жалость.

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