Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Фернандешу

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Сумму примерно в 2,7 миллиона евро в год предложил «Спартак» хавбеку «Бешикташа» Жедсону Фернандешу. Об этом пишет портал Metaratings.ru.
Уточняется, что португальскому игроку также предлагаются солидные бонусы в случае достижения целей. Если Фернандеш перейдет к «красно-белым», у него появится возможность получить звание одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Накануне стало известно, что «Спартак» ищет замену Ивану Иличу, а Фернандеш является одной из кандидатур. Официальных переговоров по поводу возможного трансфера при этом не было, но был неформальный разговор.
Стоит добавить, что эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 17 миллионов евро.
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Накануне стало известно, что «Спартак» ищет замену Ивану Иличу, а Фернандеш является одной из кандидатур. Официальных переговоров по поводу возможного трансфера при этом не было, но был неформальный разговор.
Стоит добавить, что эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 17 миллионов евро.
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Никита Кротов