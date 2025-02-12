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Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Фернандешу

«Спартак» предложил Фернандешу зарплату в 2.7 млн евро в год
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сумму примерно в 2,7 миллиона евро в год предложил «Спартак» хавбеку «Бешикташа» Жедсону Фернандешу. Об этом пишет портал Metaratings.ru.
Уточняется, что португальскому игроку также предлагаются солидные бонусы в случае достижения целей. Если Фернандеш перейдет к «красно-белым», у него появится возможность получить звание одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Накануне стало известно, что «Спартак» ищет замену Ивану Иличу, а Фернандеш является одной из кандидатур. Официальных переговоров по поводу возможного трансфера при этом не было, но был неформальный разговор.



Стоит добавить, что эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

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Стало известно, на что могут пойти игроки «Химок» за невыплату зарплат
Футболисты «Химок» могут бойкотировать матч на сборах на фоне невыплаты зарплат
12 февраля 2025, 11:55

Фото: istockphoto/Pixfly

В ответ на невыплату зарплат футболисты «Химок» могут бойкотировать матч на сборах. Как пишет портал Metaratings.ru, игроки не получили деньги за ноябрь и декабрь.
Акцию можно предотвратить, если инвестор команды Туфан Садыгов выплатит задолженность в ближайшие дни.

Известно, что он фигурирует в уголовном деле об особо крупном мошенничестве.

Накануне бывший тренер «Химкинских» вратарей Евгений Корнюхин отмечал, что результаты команды в Российской Премьер-Лиге связаны с задержкой зарплат.

Он подчеркивал, что игрокам тяжело настроиться на положительный исход игры, когда не закрыт финансовый вопрос.

«Они хотят получать зарплату вовремя, как и все остальные», — говорил Корнюхин.
Ранее сообщалось, какую зарплату предложили футболисту Жедсону Фернандешу в «Спартаке».

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Винер покинула пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
12 февраля 2025, 10:49

Ирина Винер (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер приняла решение покинуть свой пост и уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — сказала Винер.

По ее словам, на сегодняшний день перед ней стоит не менее важная задача — передавать свой многолетний опыт тренерам, которые будут готовить следующие поколения звезд художественной гимнастики. Она пояснила, что благодаря этому получится сохранить традиции российской гимнастики и обеспечить преемственность поколений.

Министр спорта Михаил Дегтярёв уточнил, что отставка Винер была принята.

Ирина Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 года.

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«Спартак» интересуется хавбеком «Бешикташа» Жедсоном Фернандешем
11 февраля 2025, 12:48

Фото: istockphoto/Rost-9D

Португальский хавбек из «Бешикташа» Жедсон Фернандеш интересен российскому «Спартаку» в качестве альтернативы Ивану Иличу.
По данным metaratings.ru, официально клубы не переговаривались, однако неформальный диалог на тему возможного трансфера игрока все же состоялся.

Также известно, что Фернандеш хорошо знаком Фрэнсису Кахигао, который является новым спортивным директором «красно-белых».

Кроме Фернандеша, у «Спартака» на примете еще несколько кандидатур на замену Иличу, отмечают обозреватели.

26-летний Жедсон Фернандеш играет в «Бешикташе» с лета 2022 года. Его послужной список насчитывает 14 мячей с 15 результативными передачами в 114 играх. По оценке портала Transfermarkt, Фернандеш стоит 17 миллионов евро.

Ранее стало известно, что могло повлиять на результаты «Химок» в российской Премьер-Лиге.

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#мир
#россия
#футбол
#спорт
#новости
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Корнюхин ответил, что влияет на результаты «Химок»
Корнюхин: на результаты команды «Химки» влияет задержка зарплаты
11 февраля 2025, 12:29

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Результаты «Химок» в Российской Премьер-Лиге связаны с задержками зарплат, считает экс-тренер вратарей команды Евгений Корнюхин. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.
«…Сейчас говорят о задержках зарплаты в клубе. Меня это обошло стороной, в этом плане у меня нет никаких претензий к «Химкам». Естественно, футболистов тяжело настраивать на победы, когда им не платят зарплату. Они хотят получать зарплату вовремя, как и все остальные. Так что задержки по зарплате сильно влияют на результаты команды», — высказался Корнюхин.
Кроме того, Корнюхин подчеркнул, что в стране необходимо развивать тренерскую школу, а не полагаться только лишь на иностранцев.

Перед этим стало известно, в какую команду перешел полузащитник Илья Жигулев.

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Жигулёв перешёл в КАМАЗ из «Краснодара»
11 февраля 2025, 12:13

Фото: istockphoto/FotografieLink

Полузащитник Илья Жигулев перешел в КАМАЗ из «Краснодара», пишет metaratings.ru. Футболист заключил контракт до конца этого сезона.
С сентября 2022-го по январь текущего года Жигулев был хавбеком «Пари НН». В его послужном списке имеется одна результативная подача за 33 игры.

Также Илья Жигулев играл в молдавском «Милсами», «Роторе», «Заглембе» из Польши, «Тосно» и «Урале».

Перед этим стало известно, что защитник «Сокола» Владимир Ковачевич высказался за проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Игрок не может сказать, кто из них сильнее, однако, по его мнению, игра будет интересна как для болельщиков из Сербии, так и для российских.

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