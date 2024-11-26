IBU отказался допускать биатлонистов из РФ к международным турнирам до конца СВО

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Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать российских и белорусских биатлонистов к международным турнирам до окончания СВО. В организации заявили, что статус этого вопроса не менялся с 2022 года.
«Ранее в 2024 году исполнительный комитет IBU ясно дал понять, что приостановление членства обеих федераций будет сохраняться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Например, нужно четко дистанцироваться от СВО на Украине и гарантировать, что никто из их официальных лиц или спортсменов не будет вовлечен в российские вооруженные силы и не будет принимать какое-либо участие в СВО», — заявила пресс-служба IBU в комментарии для Metaratings.ru.В организации добавили, что правила также не предусматривают возможность участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Таким образом, никаких решений по этому вопросу не ожидается в течение следующих недель, месяцев или даже больше, пока не закончится СВО», — заключили в союзе.Ранее резидент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отказался руководить заседанием генассамблеи организации, на котором будет обсуждаться вопрос изменения статуса российских спортсменов и формата их участия в международных соревнованиях. Он заявил, что если речь будет идти о России, он вести это заседание не собирается.
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