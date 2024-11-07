ICF передала золотую медаль чемпионата мира-2024 каноисту Захару Петрову

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Международная федерация каноэ (ICF) передала генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой золотую медаль, которую Захар Петров выиграл на чемпионате мира 2024 года в Самарканде.
Награду вернули российскому гребцу по итогам апелляции на результаты турнира в Узбекистане, сообщает «Спорт-Экспресс». Глава ВФГБК сообщила, что награду каноисту вручат непременно в торжественной обстановке. Время и место церемонии награждения будет определено позднее.
Напомним, Петров выиграл финальный заезд каноэ-одиночек на дистанции 500 метров, его лодка пересекла финишный створ первой. Но перед самым финишем каноэ перевернулось, а сам гребец упал в воду. Российского спортсмена сначала дисквалифицировали, но после протеста делегации России ему вернули золотую медаль. Тогда свой протест подали уже страны, чьи гребцы заняли места со 2-го по 4-е. Функционеры ICF снова отобрали у Захара золотую медаль.
Уже после чемпионата мира ВФГБК подала апелляцию в ICF. Международная федерация её удовлетворила и Захар Петров теперь получит заслуженную золотую медаль, так часто переходившую из рук в руки.
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Напомним, Петров выиграл финальный заезд каноэ-одиночек на дистанции 500 метров, его лодка пересекла финишный створ первой. Но перед самым финишем каноэ перевернулось, а сам гребец упал в воду. Российского спортсмена сначала дисквалифицировали, но после протеста делегации России ему вернули золотую медаль. Тогда свой протест подали уже страны, чьи гребцы заняли места со 2-го по 4-е. Функционеры ICF снова отобрали у Захара золотую медаль.
Уже после чемпионата мира ВФГБК подала апелляцию в ICF. Международная федерация её удовлетворила и Захар Петров теперь получит заслуженную золотую медаль, так часто переходившую из рук в руки.
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Александр Бойцов