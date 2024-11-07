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Главная / Новости / Спорт/ ICF передала золотую медаль чемпионата мира-2024 каноисту Захару Петрову

ICF передала золотую медаль чемпионата мира-2024 каноисту Захару Петрову

Фото: istockphoto/chaiyon021

Фото: istockphoto/chaiyon021

Международная федерация каноэ (ICF) передала генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой золотую медаль, которую Захар Петров выиграл на чемпионате мира 2024 года в Самарканде.
Награду вернули российскому гребцу по итогам апелляции на результаты турнира в Узбекистане, сообщает «Спорт-Экспресс». Глава ВФГБК сообщила, что награду каноисту вручат непременно в торжественной обстановке. Время и место церемонии награждения будет определено позднее.

Напомним, Петров выиграл финальный заезд каноэ-одиночек на дистанции 500 метров, его лодка пересекла финишный створ первой. Но перед самым финишем каноэ перевернулось, а сам гребец упал в воду. Российского спортсмена сначала дисквалифицировали, но после протеста делегации России ему вернули золотую медаль. Тогда свой протест подали уже страны, чьи гребцы заняли места со 2-го по 4-е. Функционеры ICF снова отобрали у Захара золотую медаль.



Уже после чемпионата мира ВФГБК подала апелляцию в ICF. Международная федерация её удовлетворила и Захар Петров теперь получит заслуженную золотую медаль, так часто переходившую из рук в руки.

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#спорт
#лодка
#медаль
#страны
#экспресс
Представительницы Подмосковья победили на чемпионате России по мини-футболу
07 ноября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда клуба «Зоркий» из подмосковного Красногорска завоевала золото первого чемпионата России по мини-футболу среди женщин в формате 7х7, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за первое место футболистки «Зоркого» одержали победу над командой «Звезда» из Санкт-Петербурга, игра закончилась со счётом 2:0 в пользу представительниц Московской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам турнира лучшим игроком чемпионата признали Викторию Силину из команды «Зоркий», а её коллега по клубу Наталья Деребезова получила звание лучшего нападающего.

Первый чемпионат России по мини-футболу в формате 7х7 среди женщин проходил в Сочи, в турнире приняли участие 24 команды из 19 регионов страны.

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Гретцки: Вопрос не в том, падёт ли мой рекорд, а лишь когда это произойдёт

В Химках проходит Всероссийский турнир по фехтованию
#футбол
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#красногорск
#московская область
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Гретцки: Вопрос не в том, падёт ли мой рекорд, а лишь когда это произойдёт
07 ноября 2024, 15:31

Уэйн Гретцки (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Обладатель рекорда НХЛ по заброшенным шайбам Уэйн Гретцки не сомневается в том, что Александр Овечкин побьёт его рекорд. По мнению легендарного канадца, вопрос заключается лишь в том, когда именно он это сделает.
В настоящее время 39-летний российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» идёт вторым в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. У него 861 заброшенная шайба. Впереди только Уэйн Гретцки, обладающий многое объясняющим прозвищем Великий, в активе которого 894 гола.

В интервью телеканалу TNT Гретцки высоко оценил игру россиянина, который на протяжении практически 20 сезонов является одним из ведущих форвардов лиги, что совсем непросто, а канадец знает об этом, исходя из собственного опыта. Он назвал старт «Алекса» в текущем чемпионате потрясающим (8 шайб и 8 голевых передач в 12 играх - прим. ред.). По мнению Гретцки, погоня Овечкина за его рекордом идёт на пользу лиге и в целом популяризации хоккея.

«Все следят, все переживают это вместе с Алексом. Мы живём в захватывающее время», — сказал великий бомбардир.

Сам Овечкин рассказывал, что когда у него случался спад в игре, шайба не шла в ворота матч за матчем, Гретцки писал ему, поддерживал, говорил, что всё наладится, а неудачи случаются даже у лучших. Достойное поведение в отношении конкурента со стороны великого спортсмена и, видимо, хорошего человека.

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#матч
#нхл
#интервью
#овечкин
#хоккей
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Золото каноиста Петрова ЧМ-2024 передали России
07 ноября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Золотую медаль чемпионата мира, выигранную каноистом Захаром Петровым, передала России Международная федерация каноэ (ICF), пишет ТАСС.
«Перед началом конгресса представители международной федерации передали мне золотую медаль, которую выиграл Захар Петров в конце августа на чемпионате мира в Самарканде. После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду ее владельцу», — прокомментировала генсекретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

В октябре Международная федерация каноэ удовлетворила апелляцию ВФГБК, присудив спортсмену золото. Сначала Петрова лишили награды после пересмотра результатов как не финишировавшего, потому что лодка россиянина перевернулась у финиша.

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#спортсмены
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В Химках проходит Всероссийский турнир по фехтованию
07 ноября 2024, 08:55

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Двенадцать саблистов из разных регионов России участвуют в первом Всероссийском турнире по фехтованию для юношей и девушек до пятнадцати лет, на призы двукратной олимпийской чемпионкой Яной Егорян. Соревнования проходят в Химках, Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Мы очень рады, что первый всероссийский турнир Яны Егорян проходит в Подмосковье. Он собрал свыше 250 спортсменов. Мы планируем его расширять, каждый год будем делать эти соревнования ещё более масштабными, более статусными. Считаю, что на сегодняшний день в России это лучшие детские соревнования по фехтованию на саблях. Спасибо всем, кто приехал», — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
От Московской области на турнире представлены 60 спортсменов из шести городских округов: Химки, Долгопрудный, Лобня, Мытищи, Истра и Раменское.

«Соревнования организованы для популяризации фехтования, потому что всё-таки олимпийских чемпионов знают. К нам приехали спортсмены из самых разных уголков нашей страны. Все они активно выступают, показывают свое мастерство. Хочется отметить, что уровень соревнований очень высокий», — рассказала российская фехтовальщица Яна Егорян.

На открытии турнира присутствовали известные спортсмены, такие как олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва, олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай, серебряный призёр Олимпиады Александр Красных и другие.

С 5 по 7 ноября в баскетбольном центре «Химки» проходит первый этап гран-при «Россия, Дружба, Фехтование». По его результатам определят восемь лучших саблистов и саблисток в возрасте до 15 лет со всех уголков России.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#фехтование
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Овечкин забил в пятой игре подряд и сократил отставание от Гретцки до 33 шайб
07 ноября 2024, 07:37

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российский форвард и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в игре против «Нэшвилл Предаторс» забросил очередную шайбу и продлил свою результативную серию до пяти матчей. До считавшегося когда-то вечным рекорда Уэйна Гретцки нападающему осталось оформить 33 голевых действия.
В нынешнем сезоне в 12 матчах Овечкин набрал 16 очков (8 шайб 8 голевых передач), напоминает «Спорт-Экспресс». Шайба в ворота «Нэшвилла» стала для него 861-й в заокеанской карьере. От канадца Уэйна Гретцки по прозвищу Великий, у которого 894 гола, российского нападающего отделяют теперь 33 шайбы. Специалисты подсчитали, что при сохранении нынешнего темпа результативности Александр сможет превзойти достижение Гретцки уже в нынешнем сезоне, примерно в апреле 2025 года.

Сам Овечкин рассказывал, что в те моменты, когда у него не получалась игра и шайба упорно не шла в ворота матч за матчем, Гретцки писал ему, подбадривал, говорил, что всё вернётся, а моменты, когда удача отворачивается, случаются у всякого хоккеиста. Такое достойное поведение великого спортсмена по отношению к конкуренту вызывает уважение.

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Червиченко выразил уверенность в продолжении презрения спорта РФ при Трампе
06 ноября 2024, 20:21

Фото: iStock/donfiore

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о том, что российский спорт продолжат презирать на мировой арене даже после избрания президентом США Дональда Трампа.
«Пока идея о том, что мы вернёмся на международную арену при Трампе, похожа на мечты. Большинство спортивных проблем начались у нас при Трампе. Трамп нам не друг. Может, российскому спорту и будет полегче, но пока он просто всем рассказывает, какой он. Всё это предвыборная риторика. Наша страна ничего уступать не будет, так что презирание российского спорта будет продолжаться», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Червиченко.

А депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев, напротив, высказал мнение о том, что избрание Дональда Трампа президентом США, хоть и косвенно, но может помочь снять с российского спорта какие-то санкции.

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#сша
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#мнение
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#трамп
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Депутат Свищев: Избрание Трампа президентом США может помочь спорту РФ
06 ноября 2024, 20:12

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев высказал мнение о том, что избрание Дональда Трампа президентом США, хоть и косвенно, но может помочь снять с российского спорта какие-то санкции.
«Избрание Трампа президентом США может косвенно повлиять на снятие санкций с российского спорта и полноценное возвращение на международные соревнования. Напрямую Трамп не будет заниматься вопросами российского спорта, но косвенно он может помочь. Если при нём нормализуются отношения между странами, это благоприятно повлияет на ситуацию и в мировом спорте», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Свищев.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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#сша
#соревнования
#отношения
#трамп
#спорт
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Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Ростова»
06 ноября 2024, 20:00

Деян Станкович (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил поражение своей команды от «Ростова» нехваткой циничности в матче.
«Я стараюсь передать команде часть своего характера. Мы стараемся, но иногда нам не хватает циничности, каких-то сантиметров, спортивной злости для того, чтобы добиться положительного результата. Да, мы потратили много эмоций в игре с ЦСКА, но и сегодня мы выглядели хорошо», — прокомментировал в беседе с Газета.ру тренер.

А бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился, что игра «Спартака» и «Ростова» оставила двоякое впечатление.

«Спартак» начал неплохо и давление оказывал. Но надо отдать должное, у «Ростова» такая ситуация, что они сами себя поставили в очень тяжёлое положение. Хотя на Кубок они раньше особо внимание не заостряли, но сейчас нужна была какая-то победа, а победа над «Спартаком» — это дорогого стоит. Ростовчане сыграли дисциплинированно, после первого тайма учли определённые ошибки, во втором тайме наиграли на победу», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.

Ранее первый заместитель председателя Государственной думы, а также болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что в настоящее время многие спортсмены в команде затухают.

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Воздушные гимнастки из Серпухова взяли три награды Всероссийских соревнований
06 ноября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Представительницы Серпухова завоевали награды Всероссийских соревнований по воздушной гимнастике «Столица воздуха». Об этом сообщил в пресс-службе администрации городского округа.
«Воспитанницы студии воздушной гимнастики Дворца культуры имени В.И. Ленина подтвердили высокий уровень подготовки. Елизавета Кафтан заняла первое место по программе второго юношеского разряда. Дарья Аксёнова стала второй в той же категории. Полина Васильева взяла бронзу по программе третьего юношеского разряда», – рассказали в пресс-службе.
Соревнования прошли в Москве и собрали более 500 спортсменов со всей России

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Подмосковье ищет медработников