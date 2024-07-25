Мелантьев назвал ситуацию в гребле на каноэ на Олимпиаде авантюрой

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Российский гребец-каноист, многократный чемпион мира Виктор Мелантьев усомнился в перспективах российских олимпийцев Захара Петрова и Алексея Коровашкова.
Он объяснил, что та ситуация, которая произошла со спортсменами в рамках Олимпиады в Париже, напоминает авантюру.
Ранее сообщалось, что список российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх, может быть не окончательным.
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«Ситуация похожа больше на какую-то авантюру. Изначально была двойка Михаил Павлов – Захар Петров. Павлова отстранили, но взяли лицензию Иван Штыль с Коровашковым. Штыля после не допустили. Остались двое левых ребят из разных экипажей – Петров и Коровашков. Они сели вместе от безысходности, но в какое-то чудо можно верить до конца. Всегда есть шанс, но в таком профессиональном спорте, а тем более на Олимпийских играх, в чудо верится слабо», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мелантьев.
Ранее сообщалось, что список российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх, может быть не окончательным.
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Мелисса Тимофеева