Тимощук: за золото РПЛ борются несколько кубов

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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что за чемпионство РПЛ борются сразу несколько команд.
«У нас достаточно плотная борьба в верхней части турнирной таблицы. Своими поражениями в концовке прошлого года против «Крыльев Советов» и «Акрона» мы усложнили ситуацию. Сейчас нельзя сказать, что в гонке только два клуба. Есть «Спартак», «Динамо» и ЦСКА», — отметил Тимощук в беседе с Metaratings.ru.
По его словам, эти команды подтянулись к лидерам, а впереди ещё есть достаточное количество игр для изменения окончательного положения.
Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.
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