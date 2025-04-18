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Тимощук: за золото РПЛ борются несколько кубов

Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что за чемпионство РПЛ борются сразу несколько команд.
«У нас достаточно плотная борьба в верхней части турнирной таблицы. Своими поражениями в концовке прошлого года против «Крыльев Советов» и «Акрона» мы усложнили ситуацию. Сейчас нельзя сказать, что в гонке только два клуба. Есть «Спартак», «Динамо» и ЦСКА», — отметил Тимощук в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, эти команды подтянулись к лидерам, а впереди ещё есть достаточное количество игр для изменения окончательного положения.

Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.

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Колосков: мастерство игроков «Зенита» выше, чем у «Краснодара»
18 апреля 2025, 14:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что у «Краснодара» мало шансов удержаться на первой строчке турнирной таблицы РПЛ.
«Есть такое понятие — уровень индивидуального мастерства. Уровень мастерства игроков «Зенита» на порядок выше, чем у игроков "Краснодара". У Мусаева мощная и хорошо подготовленная физически команда. Но мастерства и разнообразия в атаке не хватает. Футболисты играют забросами на Кордобу, на этом всё развитие атак заканчивается», — сказал Колосков в разговоре с Metaratings.ru.

При этом он уверен, что «быки» поборются за призовые места, но выразил сомнение, что клубу удастся удержаться на первой строчке турнирной таблицы.

Напомним, «Краснодар» набрал 52 очка и пока является лидером РПЛ. Следом идёт «Зенит», набравший 50 очков.

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Игнатьев: «Краснодар» будет делать всё возможное, чтобы остаться на первом месте
18 апреля 2025, 14:00

Фото: iStock/Pixfly

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев раскрыл свои ожиданиями от матча «Краснодар» – «Ахмат» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Руководители «Краснодара» бросят все силы на то, чтобы психологически поставить команду в рамки необходимого после фиаско с «Зенитом». Но при этом ничего страшного не произошло — «Краснодар» больше не играет с «Зенитом», они играют с командами, с которыми способны», - заявил Игнатьев в интервью Metaratings.ru.

По его словам, у «Краснодара» есть все возможности, резервы и ресурсы, чтобы выйти победителями из предстоящих игра. Колосков отметил, что качество игры у «быков» выше, чем у многих соперников.

Так, бывший тренер сборной считает, что «Краснодар» сделает всё, чтобы остаться на первом месте.

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Колосков: «Спартак» может побороться за «золото» в РПЛ
18 апреля 2025, 11:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что «Спартак» может побороться за чемпионство в РПЛ.
«"Спартак" в атаке выглядит лучше, чем "Краснодар". Но футболисты "Спартака" не всегда играют так, как умеют на самом деле. Иногда я вижу у "Спартака" психологию аутсайдера. В матче с махачкалинским "Динамо" команда выглядела не очень убедительно», — заявил Колосков в беседе с Metaratings.ru.

По его мнению, спартаковцы смогут побороться за золото в РПЛ, если будут играть агрессивно, а не выманивать команду соперника и поддаваться ей. На первом месте находится «Краснодар», а на втором — «Зенит».

Напомним, «Спартак» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Следующая игра красно-белых состоится 19 апреля в Самаре с «Акроном».

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#спартак
#рпл
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«Обзывал козлом»: Саша Плющенко рассказал об унижениях со стороны обвиняемого в домогательствах тренера Розанова
Обвиняемый в домогательствах тренер Розанов унижал сына Евгения Плющенко
18 апреля 2025, 11:40

Александр Плющенко (Фото: Телеграм @doveoftheworld)

12-летний фигурист Александр Плющенко, представитель знаменитой спортивной фамилии, ранее занимался у Сергея Розанова, но затем перешёл к другому специалисту. Мальчик не захотел терпеть хамское поведение наставника.
Фигура Розанова сейчас находится в центре грандиозного скандала. Его бывшая подопечная Вероника Жилина обвинила тренера в домогательствах. Тогда фигуристке было 11 лет, а её наставнику — 30. Девушка рассказала, что однажды после соревнований он пришёл к ней в номер с пивом и настойчиво предлагал сделать массаж. Тогда она испугалась и пригрозила, что будет кричать. Тогда мужчина ушёл.

Вероника Жилина (Фото: Телеграм @doveoftheworld)

Ранее хореограф работал в академии «Ангелы Плющенко», руководителем которой также является жена знаменитого чемпиона Яна Рудковская. Она заявила, что доверяет словам фигуристки, несмотря на то, что Розанов звонил ей и уверял, что ничего подобного не делал. Продюсер пояснила, что Сергей, который, к слову, уже четыре года у них не работает, однажды обманул их с Евгением «в очень важном вопросе». Рудковская предложила Веронике Жилиной воспользоваться услугами адвокатов, работающих на академию.

Теперь же в своём телеграм-канале Яна опубликовала видеозапись, на которой её с Евгением сын Александр рассказывает о хамском поведении Розанова в то время, когда юный фигурист был подопечным одиозного тренера.

«Меня обзывали козлом, включая маты, чтоб я «был в аду», и всё такое. Я на полном серьёзе сейчас говорю, не буду вам врать», — говорит 12-летний спортсмен.

В заключение Саша Плющенко сказал, что Розанов как человек оказался «не очень порядочным». Рудковская назвала поступки бывшего тренера академии омерзительными и добавила, что, когда от того ушли почти все спортсмены, включая их с Евгением сына, наставнику было сделано «первое и последнее» предупреждение.

Сам тренер все обвинения отрицает и заявляет, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

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Валерий Непомнящий: ЦСКА смотрится очень уверенно
17 апреля 2025, 15:32

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о ЦСКА. По его словам, команда сейчас выглядит стабильнее всех остальных.
«Весной ЦСКА показывает небольшое чудо. Команда очень уверенно смотрится. Наверное, можно сказать, что ЦСКА сейчас стабильнее всех остальных команд. Благодаря этой стабильности «армейцы» борются за два трофея в этом сезоне», — отметил Непомнящий в разговоре с «РБ Спорт».

Он уточнил, что ещё до зимнего перерыва такое развитие событий представить было крайне трудно.

Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.

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#спартак
#развитие
#рпл
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