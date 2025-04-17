Валерий Непомнящий: ЦСКА смотрится очень уверенно

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Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о ЦСКА. По его словам, команда сейчас выглядит стабильнее всех остальных.
«Весной ЦСКА показывает небольшое чудо. Команда очень уверенно смотрится. Наверное, можно сказать, что ЦСКА сейчас стабильнее всех остальных команд. Благодаря этой стабильности «армейцы» борются за два трофея в этом сезоне», — отметил Непомнящий в разговоре с «РБ Спорт».
Он уточнил, что ещё до зимнего перерыва такое развитие событий представить было крайне трудно.
Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.
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