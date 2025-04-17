Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Валерий Непомнящий: ЦСКА смотрится очень уверенно

Валерий Непомнящий: ЦСКА смотрится очень уверенно

Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о ЦСКА. По его словам, команда сейчас выглядит стабильнее всех остальных.
«Весной ЦСКА показывает небольшое чудо. Команда очень уверенно смотрится. Наверное, можно сказать, что ЦСКА сейчас стабильнее всех остальных команд. Благодаря этой стабильности «армейцы» борются за два трофея в этом сезоне», — отметил Непомнящий в разговоре с «РБ Спорт».

Он уточнил, что ещё до зимнего перерыва такое развитие событий представить было крайне трудно.

Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.

Читайте также:

Названы пять лучших вратарей в РПЛ

Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой

Луис Энрике высказался о возможной победе «Зенита» в РПЛ
#спорт
#спартак
#развитие
#рпл
#краснодар
Хоккейный эксперт Савельев: «Трактор» не стоит сравнивать с ЦСКА
17 апреля 2025, 15:13

Фото: iStock/shironosov

Хоккейный эксперт Сергей Савельев высказал мнение на тему крупных побед минского «Динамо» над «Трактором» и ЦСКА.
«Минское "Динамо" после двух поражений в Москве обыграло дома ЦСКА 7:0, а после двух поражений в Челябинске обыграло "Трактор" 8:0? Взаимосвязи никакой нет по одной простой причине: серию «Динамо» Минск — "Трактор" нельзя сравнивать с серией «Динамо» Минск – ЦСКА», — пояснил Савельев в интервью «РБ Спорт».

По его словам, «Трактор» и ЦСКА являются совершенно разными командами, которые по-своему реагируют на ход игры. Поэтому в подобной ситуации никаких параллелей проводить не стоит, подчеркнул Савельев.

Напомним, минское «Динамо» впервые играет во втором раунде Кубка Гагарина. Так, в третьем матче серии команда обыграла «Трактор» со счетом 8:0.

Читайте также:

Агент Бабаев: «Ак Барс» полностью доминирует над «Динамо»

В НХЛ уклонились от прямого ответа на вопрос о возможном матче с командой КХЛ

«Он просто зверь!» Капитан «Авангарда» Шарипзянов мечтает сыграть против Овечкина
#спорт
#кхл
#трактор
#нхл
#интервью
#дома
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы пять лучших вратарей в РПЛ
Экс-голкипер «Динамо» Шунин перечислил лучших вратарей в РПЛ
17 апреля 2025, 14:58

Фото: iStock/matimix

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин назвал пятерых лучших голкиперов российского чемпионата на сегодняшний день.
«Назвать пять лучших вратарей РПЛ на данный момент? Не сильно слежу за РПЛ сейчас. Акинфеев, Агкацев, Максименко, Лунёв, Лантратов», — отметил Шунин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. За время своей спортивной карьеры он шесть раз становился чемпионом России, а также по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Вратарь был обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев заявлял, что хочет отыграть 1000 матчей в своей карьере.

Читайте также:

Алдонин: Акинфеев реально способен сыграть 1000 матчей

Губерниев назвал главного фаворита на чемпионство в РПЛ

Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой
#страны
#уефа
#интервью
#спартак
#рпл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев назвал главного фаворита на чемпионство в РПЛ
Губерниев: «Зенит» — фаворит в чемпионской гонке
17 апреля 2025, 14:40

Фото: iStock/matimix

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что главным фаворитом в чемпионской гонке РПЛ является «Зенит».
«Если "Краснодар" наберёт очков больше, чем "Зенит", он же станет чемпионом. Поэтому шансы реалистичны. Если обе команды наберут одинаковое количество очков, чемпионом станет "Зенит", потому что у них разница мячей в пользу «Зенита». Конечно, шансы реалистичные. Надо всего лишь набрать очков больше, чем "Зенит", и "Краснодар" — чемпионы», — отметил Губерниев в беседе с Metaratings.ru.

При этом он отметил, что на сегодняшний день именно «Зенит» является фаворитом после победы над «Краснодаром». После этого матча психологическое преимущество на стороне петербургской команды. Однако фактическим лидером пока является «Краснодар».

Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.

Читайте также:

Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой

Константин Лепехин: борьба за чемпионство будет между «Краснодаром» и «Зенитом»

Писарев: второе место в РПЛ обернется для «Зенита» полным провалом
#борьба
#спартак
#рпл
#краснодар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой
17 апреля 2025, 14:28

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой.
«Я бы сейчас не назвал «Спартак» народной командой. Это всё в прошлом. Они стремятся к этому, но всё тщетно. Могу сказать лишь то, что команда очень популярна, и она обязана показывать хороший футбол», – сказал Губерниев в интервью Metaratings.ru.

Известно, что в разное время именно «Спартак» был одним из самых популярных клубов в России. Это придавало ему статус народной команды.

Ранее Губерниев также отмечал, что Россия по-прежнему не является спортивной державой и рассказал, какие проблемы видит Михаил Дегтярёв в этом вопросе.

Читайте также:

«Спартак» решит вопрос продления контракта с Бабичем после завершения сезона

Ледяхов: «Зенит» является лидером российского футбола

Алдонин: Акинфеев реально способен сыграть 1000 матчей
#россия
#футбол
#интервью
#спартак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Защитник «Рубина» Грицаенко раскрыл свои траты
Грицаенко: футболисты часто разделяют траты на себя и на семью
17 апреля 2025, 13:54

Фото: iStock/FOTOKITA

Центральный защитник «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал о своих тратах при проживании в Казани.
«Сколько примерно трачу в Казани? У журналистов этот вопрос стал популярен. Но когда футболисты отвечают, то многие разделяют свои траты на то, сколько тратят лично на себя и на свою семью. Ни для кого не секрет, что детское образование, кружки и занятия обходятся дорого», — рассказал Грицаенко в беседе с Metaratings.ru.

Он отметил, что тратил бы намного меньше, если бы у него не было семьи, так как основное время спортсмен проводит на тренировочной базе, где и питается.

Грицаенко уточнил, что во время постоянных тренировок, матчей и разъездов деньги тратить особо некуда и некогда. При этом он отказался называть конкретную сумму, которую он тратит, отметив, что это его личное дело.

29-летний защитник играет за «Рубин» с февраля 2021 года. Он забил два гола и отдал две результативные передачи.

Читайте также:

Алдонин: Акинфеев реально способен сыграть 1000 матчей

Губерниев: РФ не является спортивной державой, большинству россиян не до спорта

Константин Лепехин: борьба за чемпионство будет между «Краснодаром» и «Зенитом»
#деньги
#дело
#образование
#семьи
#кружки
#борьба
#траты
#спортсмен
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате