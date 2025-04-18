Колосков: «Спартак» может побороться за «золото» в РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что «Спартак» может побороться за чемпионство в РПЛ.
«"Спартак" в атаке выглядит лучше, чем "Краснодар". Но футболисты "Спартака" не всегда играют так, как умеют на самом деле. Иногда я вижу у "Спартака" психологию аутсайдера. В матче с махачкалинским "Динамо" команда выглядела не очень убедительно», — заявил Колосков в беседе с Metaratings.ru.
По его мнению, спартаковцы смогут побороться за золото в РПЛ, если будут играть агрессивно, а не выманивать команду соперника и поддаваться ей. На первом месте находится «Краснодар», а на втором — «Зенит».
Напомним, «Спартак» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Следующая игра красно-белых состоится 19 апреля в Самаре с «Акроном».
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