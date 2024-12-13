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Игнатьев раскритиковал итоги опроса ВЦИОМ о национальном спорте в России

Игнатьев об итоге опроса ВЦИОМ: футбол — номер один по авторитету и посещаемости
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев остался недоволен итогами опроса ВЦИОМ, где большинство заявили, что футбол не является национальным спортом в России. По его мнению, данный вид спорта является первым по авторитету и посещаемости в стране.


«Конечно, я не согласен. Я не знаю, откуда это берется. По посещаемости, по авторитету футбол, конечно, номер один. На хоккей приходит не так много зрителей, как в целом в футболе. Поэтому, думаю, это ошибочное представление. Это не значит, что у нас в футболе все благополучно, но футбол все равно стоит особняком», — посетовал Игнатьев в беседе с Metaratings.ru
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, почему россияне в опросах не назвали футбол национальным видом спорта. По ее словам, дело в том, что футбол в России приносит болельщикам страдания, в то время как хоккей — победы. Похожего мнения придерживается и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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В Казахстане выступили против матча со сборной России
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#россияне
В Казахстане выступили против матча со сборной России
13 декабря 2024, 11:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола Ербол Каиров заявил, что большинство болельщиков в Казахстане выступают против возможного матча со сборной России. По его словам, если он возглавит организацию, то будет считаться с мнением народа.
«Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться», — отметил Каиров в интервью Metaratings.ru.
Напомним, сборную России отстранили от международных турниров с февраля 2022 года. С тех пор национальная сборная играла лишь товарищеские матчи, а ее соперниками из Европы были только Беларусь и Сербия, оба матча россияне выиграли.

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#сборная россии
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Ещенко: «Спартак» против «Локомотива» и «Краснодара» выглядел по-чемпионски
13 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру «красно-белых» в последних матчах РПЛ. По его словам, в матчах против «Локомотива» и «Краснодара» клуб выглядел по-чемпионски благодаря тому, что тренер смог выбрать работающий стартовый состав.
«Спартак» в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» выглядел по-чемпионски. Превзошел соперников во всех линиях. Думаю, это связано с тем, что Станкович определился со стартовым составом. Раньше он много ротировал состав, ставил в обойму разных игроков. Сейчас есть устоявшиеся схема и структура игры. И к этой схеме привыкли сами футболисты», — отметил Ещенко в беседе с Metaratings.ru.
На данный момент московский клуб занимает третье место в таблице этого сезона РПЛ, уступая «Краснодару» и «Зениту», которые удерживают первое и второе место соответственно.

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#футбол
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Албанский футболист Чуни оценил жизнь в России
Албанский футболист Чуни: Россия безопасна, а люди гостеприимны
13 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/FotografieLink

Албанский нападающий «Рубина» Марвин Чуни поделился своими впечатлениями от России. Футболист отметил, что это безопасная страна с гостеприимными людьми, в которой ему комфортно.
«Я рад находиться здесь. Не ожидал получить предложение из России. Конечно, РПЛ – не ведущая лига в Европе, но здесь высокий уровень футбола, много классных команд и игроков, современных стадионов. В России все безопасно, а люди гостеприимны. Мне очень нравится Казань, это современный красивый город. <…> Мне очень комфортно, люди здесь прекрасные. Так что мне все нравится», — рассказал футболист в интервью Metaratings.ru.
Контракт «Рубина» с Чуни подписан до 30 июня 2028 года. За этот сезон 23-летний футболист отыграл девять матчей, но без результативных действий. Его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.
Сам казанский «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ.

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Тренер Тарасова: футбол в России приносит фанатам страдания, а хоккей — победы
12 декабря 2024, 23:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала, почему россияне в опросах не назвали футбол национальным видом спорта. По ее словам, дело в том, что футбол в России приносит болельщикам страдания, в то время как хоккей — победы.
«Футбол не назвали национальным видом спорта? Не удивляет. Все по делу. Футбол приносит нашим болельщикам лишь страдания, а хоккей — победы», — подчеркнула она в беседе с «РБ Спорт».
В то же время стало известно, что в районе Южное Бутово открылся новый ледовый комплекс «Монтреал». Как сообщает АГН «Москва», внутри него посетителей будут ждать две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и общей физической подготовки и тренажерные залы. Спорткомплекс будет работать для всех желающих, и в нем будут также тренироваться любительские хоккейные команды и воспитанники детских спортшкол.

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#спорткомплекс
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Биатлонист назвал тяжелой гонку на чемпионате России в Ижевске
12 декабря 2024, 23:16

Фото: iStock/vlado85rs

Биатлонист из Пермского края Иван Колотов, занявший четвертое место на чемпионате России в Ижевске в индивидуальной гонке, назвал ее тяжелой. По его словам, это связано с тем, что на трассе смешались свежий и искусственный снег, а температура находилась около нуля.
«Гонку оцениваю, как очень тяжелую из-за свежего снега. Это явно десятка по десятибальной шкале. Вообще это моя самая нелюбимая погода, когда около нуля, рыхлый снег, очень жарко. <…> Скольжение было сложным из-за смеси искусственного и свежего снега, который шел и когда мы приехали, и вчера», — рассказал спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
В то же время стало известно, с чего обычным россиянам следует начинать подготовку к покорению склонов. Инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что начинать следует заранее — с выбора подходящего места для катания и бронирования жилья.
«Если хочется открыть сезон пораньше, то подойдет Кемеровская область, поселок Шерегеш. Райдеры чаще всего выбирают его, ведь снег там ложится уже в середине ноября. На Урале сезон начинается преимущественно в начале декабря. А куда-то южнее, например, на Красную Поляну, стоит ехать не раньше середины декабря», — пояснил инструктор.
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#спортсмен
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В Кашире покажут зимнее мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова
12 декабря 2024, 21:24

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Кашире в новогодние праздники покажут мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Самый титулованный фристайл-мотокросс-райдер России участвовал в крупнейшем в мире турнире Red Bull X Fighters, побеждал на этапах чемпионатов Европы и мира, становился чемпионом России. Команда профессиональных спортсменов FMX13 была основана в 2007 году.
«Шоу пройдет 2 января в 14 часов. Зрителей ждут захватывающие трюки на мотоциклах и багги, акробатические номера, полёты и прыжки с трамплина на мотоциклах», – рассказала исполняющая обязанности начальника отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Елена Львова.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Подробную информацию можно будет найти ресурсах администрации и в телеграм-чате «Кашира. Культура. Спорт».

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#спорт
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#московская область
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#новый год
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Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта
12 декабря 2024, 19:26

Фото: iStock/FotografieLink

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе осталась недовольна результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта. Её слова приводит издание «ВсеПроСпорт».
В частности, её смутило присутствие в списке футбола. Вяльбе задалась вопросом, кто решил, что этот вид спорта считается национальным.

При этом функционер поддержала присутствие в списке хоккея. Также она указала на популярность фигурного катания, добавив при этом, что в России на лыжах катается больше людей, чем на коньках.

Результаты опроса были опубликованы ВЦИОМ 12 декабря. 27% опрошенных назвали национальным видом спорта хоккей. По 9% набрали также фигурное катание и футбол. В результатах опроса не указывался лыжный спорт.

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#спорт
#россия
#футбол
#хоккей
#вциом
#фигурное катание
#опрос
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Гукеш стал 18-м чемпионом мира по шахматам, обыграв Дин Лижэня
12 декабря 2024, 17:09

Фото: iStock/ ilkercelik

На встрече в Сингапурге индиец Доммараджу Гукеш обыграл Дин Лижэня из Китая в 14-й партии матча за мировую шахматную корону и получил титул чемпиона мира, проинформировало агентство ТАСС.
Доммараджу Гукеш играл чёрными фигурами, Дин Лижэнь — чёрными. По результатам 14 партий индийский шахматист одержал победу со счетом 7,5:6,5. Доммараджу Гукеш стал 18-м чемпионом мира.

Дин Лижэню 32 года. В 2023 году он стал чемпионом мира, одержав победу над россиянином Яном Непомнящим на тай-брейке. Гроссмейстер из Китая смог участвовать в матче за титул из-за отказа Магнуса Карлсена из Норвегии защищать звание чемпиона мира.

Доммараджу Гукешу 18 лет, во время проведения турнира претендентов в апреле 2024 года ему было 17 лет, индиец стал самым молодым выигравшим соревнования в истории. Ещё в сентябре гроссмейстер победил во Всемирной шахматной олимпиаде в составе сборной Индии — он набрал девять очков в десяти партиях на первой доске.

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#шахматы
#китай
#индия
#сингапур
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Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России
12 декабря 2024, 16:08

Полина Шевнина (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Биатлонистка из Московской области Полина Шевнина завоевала золотую медаль на чемпионате России по биатлону, а её товарищ по команде Кирилл Стрельцов взял серебряную награду, сообщат пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Полина Шевнина стала лучшей по итогам индивидуальной гонки на 15 километров, стрельбище она допустила только один промах. Второе место заняла спортсменка Свердловской области Наталия Шевченко, а третьей стала Виктории Сливко из Тюмени», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Кирилл Стрельцов из Подмосковья стал вторым в индивидуальной гонке на 20 километров. Победителю — Александру Логинову из Тюменской области — он уступил 39 секунд. А третье место занял Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого автономного округа.

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