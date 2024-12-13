Игнатьев раскритиковал итоги опроса ВЦИОМ о национальном спорте в России

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев остался недоволен итогами опроса ВЦИОМ, где большинство заявили, что футбол не является национальным спортом в России. По его мнению, данный вид спорта является первым по авторитету и посещаемости в стране.
«Конечно, я не согласен. Я не знаю, откуда это берется. По посещаемости, по авторитету футбол, конечно, номер один. На хоккей приходит не так много зрителей, как в целом в футболе. Поэтому, думаю, это ошибочное представление. Это не значит, что у нас в футболе все благополучно, но футбол все равно стоит особняком», — посетовал Игнатьев в беседе с Metaratings.ruРанее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, почему россияне в опросах не назвали футбол национальным видом спорта. По ее словам, дело в том, что футбол в России приносит болельщикам страдания, в то время как хоккей — победы. Похожего мнения придерживается и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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