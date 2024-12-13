В Казахстане выступили против матча со сборной России

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Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола Ербол Каиров заявил, что большинство болельщиков в Казахстане выступают против возможного матча со сборной России. По его словам, если он возглавит организацию, то будет считаться с мнением народа.
«Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться», — отметил Каиров в интервью Metaratings.ru.Напомним, сборную России отстранили от международных турниров с февраля 2022 года. С тех пор национальная сборная играла лишь товарищеские матчи, а ее соперниками из Европы были только Беларусь и Сербия, оба матча россияне выиграли.
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