Игонин: «Зенит» лучше всех справляется с покупкой и продажей футболистов
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил перспективы команды на весну. По его словам, клуб будет бороться за чемпионство, несмотря на возможную перестройку.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что не все нынешние игроки и некоторые ушедшие оправдали ожидания. Команде нужна новая кровь, и на это есть время.
Игонин подчеркнул, что «Зенит» стабильно работает в финансовом плане. Клуб хорошо справляется не только с покупкой, но и с продажей футболистов. По его мнению, это даёт команде преимущество перед конкурентами.
После 18 туров РПЛ лидирует «Краснодар» с 40 очками. «Зенит» занимает второе место с 39 баллами. Ближайший преследователь — «Локомотив», который отстаёт на два очка.
