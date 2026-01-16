Кузнецов: Андраде потребуется время на адаптацию в ЦСКА

16 января 2026, 13:42

Фото: iStock/Dziurek

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный переход защитника «Балтики» Кевина Андраде в московский клуб. По его словам, колумбиецу потребуется время на адаптацию, чтобы заиграть в стартовом составе «армейцев».