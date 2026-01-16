Кузнецов: Андраде потребуется время на адаптацию в ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный переход защитника «Балтики» Кевина Андраде в московский клуб. По его словам, колумбиецу потребуется время на адаптацию, чтобы заиграть в стартовом составе «армейцев».
Кузнецов в беседе с Metaratings.ru отметил, что с уходом Дивеева ЦСКА необходимо усиление центральной защиты, причём клубу нужен либо российский игрок, либо легионер топ-уровня с большим опытом. Он подчеркнул, что местный футболист быстрее адаптируется и лучше справляется с коммуникацией в обороне. При этом приобретения Гонду и Баринова позволят команде бороться за титул.
Андраде выступает за «Балтику» с января 2024 года, в сезоне-2025/26 сыграл 21 матч и забил один гол. Рыночная стоимость 26-летнего колумбийца оценивается в 2,5 млн евро. После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место с 36 очками.
Читайте также: