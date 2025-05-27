В России наблюдается увеличение случаев внезапной смерти хоккеистов

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В России увеличились случаи внезапной смерти среди молодых хоккеистов, пишет «Постньюс».
Издание напомнило, что весной текущего года умерли три российских хоккеиста: экс-игрок «Ак Барса» Федор Малыхин, защитник московского «Динамо» Олег Гофман и бывший нападающий «Металлурга» Кирилл Лебедев.
Вратарь сборной МВД Московской области по хоккею Алексей Могучев подтвердил, что смертность среди молодых хоккеистов за последние годы возросла. По его мнению, спортсмены часто пренебрегают своим здоровьем ради достижения лучших командных результатов.
Тем временем в Федерации хоккея России отметили, что статистики по смертям среди спортсменов нет, но все подобные случаи тщательно изучаются.
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«Современная спортивная медицина в курсе печальной тенденции. Хоккеисты все чаще гибнут от недиагностированных заболеваний, и врачи делают все возможное, чтобы чаще обследовать спортсменов», — сказал директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский.
Вратарь сборной МВД Московской области по хоккею Алексей Могучев подтвердил, что смертность среди молодых хоккеистов за последние годы возросла. По его мнению, спортсмены часто пренебрегают своим здоровьем ради достижения лучших командных результатов.
Тем временем в Федерации хоккея России отметили, что статистики по смертям среди спортсменов нет, но все подобные случаи тщательно изучаются.
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Элина Позднякова