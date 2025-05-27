В России наблюдается увеличение случаев внезапной смерти хоккеистов

Новый контракт с опорным полузащитником из Люксембурга Кристофером Мартинсом готов обсудить «Спартак» в ближайшее время. Как пишет Metaratings.ru, 28-летний игрок выступает за «красно-белых» с июля 2022 года, и тех устраивают его показатели.