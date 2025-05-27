«Спартак» готов обсудить новое соглашение с Кристофером Мартинсом

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Новый контракт с опорным полузащитником из Люксембурга Кристофером Мартинсом готов обсудить «Спартак» в ближайшее время. Как пишет Metaratings.ru, 28-летний игрок выступает за «красно-белых» с июля 2022 года, и тех устраивают его показатели.
Кристофер Мартинс перешел в московскую команду из «Янг Бойз». Его послужной список насчитывает 18 мячей с 16 результативными передачами в 107 играх за «Спартак». Текущий контракт с Мартинсом завершится 30 июня 2026 года. Эксперты оценивают стоимость игрока на рынке в шесть миллионов евро.
Накануне в понедельник, 26 мая, сообщалось, что к «красно-белым» может перейти форвард «Ростова» Егор Голенков.
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Никита Кротов