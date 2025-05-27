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«Спартак» готов обсудить новое соглашение с Кристофером Мартинсом

Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Новый контракт с опорным полузащитником из Люксембурга Кристофером Мартинсом готов обсудить «Спартак» в ближайшее время. Как пишет Metaratings.ru, 28-летний игрок выступает за «красно-белых» с июля 2022 года, и тех устраивают его показатели.
Кристофер Мартинс перешел в московскую команду из «Янг Бойз». Его послужной список насчитывает 18 мячей с 16 результативными передачами в 107 играх за «Спартак». Текущий контракт с Мартинсом завершится 30 июня 2026 года. Эксперты оценивают стоимость игрока на рынке в шесть миллионов евро.

Накануне в понедельник, 26 мая, сообщалось, что к «красно-белым» может перейти форвард «Ростова» Егор Голенков.

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Игорь Семшов: От сезона «Спартака» разочарование
27 мая 2025, 15:32

Фото: iStock/mel-nik

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о результатах московского «Спартака» в текущем сезоне.
В интервью корреспонденту «РБ Спорт» он отметил, что команда разочаровала, особенно после многообещающей концовки осенней части чемпионата.

Семшов отметил, что несмотря на успешное начало, весной «Спартак» не смог сохранить положительную динамику. Он подчеркнул, что трансферы не оправдали ожиданий: новички не смогли усилить состав, а Угальде, который был взят на конкуренцию, не справился с нагрузкой и провалил весеннюю часть сезона.

«Если он не готов держать конкуренцию и стресс, надо прощаться», — заявил Семшов.

Он также упомянул о критике в адрес Ливая Гарсии, отметив, что тот старается оправдать свое приобретение. В то же время он выразил недовольство по поводу игры Угальде, который, по его словам, «просто сдался и ждет трансфера».

Семшов также сравнил «Спартак» с «Краснодаром», отметив отсутствие таких лидеров, как Кордоба. Он выделил Барко как аналог Сперцяна, но заметил, что после потери шансов на первое место аргентинец стал играть менее ярко.

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Бруну Алвеш поделился впечатлениями от празднования 100-летия «Зенита»

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Бруну Алвеш поделился впечатлениями от празднования 100-летия «Зенита»
27 мая 2025, 15:17

Бруну Алвеш (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Бывший футболист «Зенита» Бруну Алвеш был приглашён на мероприятия, посвящённые 100-летию петербургского клуба. Он поделился своими впечатлениями.
«Для меня честь быть приглашённым в Санкт-Петербург на празднование. Я благодарен за то, что играл здесь. Это всегда потрясающая атмосфера, потрясающие фанаты и город. Вернуться сюда после стольких лет было важно, было правильно», — сообщил Алвеш Metaratings.ru.
В составе «Зенита» футболист выступал с 2010 по 2013 годы, сыграл 100 матчей и забил три года. Алвеш стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Напомним, что в этом году 25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет.

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В России наблюдается увеличение случаев внезапной смерти хоккеистов
27 мая 2025, 14:50

Фото: iStock/gorodenkoff

В России увеличились случаи внезапной смерти среди молодых хоккеистов, пишет «‎Постньюс».
Издание напомнило, что весной текущего года умерли три российских хоккеиста: экс-игрок «Ак Барса» Федор Малыхин, защитник московского «Динамо» Олег Гофман и бывший нападающий «Металлурга» Кирилл Лебедев.

«Современная спортивная медицина в курсе печальной тенденции. Хоккеисты все чаще гибнут от недиагностированных заболеваний, и врачи делают все возможное, чтобы чаще обследовать спортсменов», — сказал директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский.

Вратарь сборной МВД Московской области по хоккею Алексей Могучев подтвердил, что смертность среди молодых хоккеистов за последние годы возросла. По его мнению, спортсмены часто пренебрегают своим здоровьем ради достижения лучших командных результатов.

Тем временем в Федерации хоккея России отметили, что статистики по смертям среди спортсменов нет, но все подобные случаи тщательно изучаются.

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Назван лучший игрок «Зенита»
Ловрен назвал Сантоса лучшим игроком «Зенита»
27 мая 2025, 12:30

Фото: istockphoto/Rost-9D

Лучшим игроком петербургского «Зенита» является нынешний капитан команды Дуглас Сантос. Такое мнение в беседе с порталом Metaratings.ru высказал экс-защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен.
«Дуглас Сантос — по-прежнему лучший игрок в «Зените». Он — настоящий капитан, который ведет эту команду за собой уже не один год», — прокомментировал собеседник.
Ловрен играл за питерский клуб в период с 2020 по 2022 год. За это время он забил три мяча в 63 матчах. Ныне хорватский игрок, выступающий за ПАОК из Греции, имеет три чемпионских титула РПЛ.

Сантос капитан «Зенита» с 2019 года. В его послужном списке 217 матчей за «сине-бело-голубых». Бразилец в рамках всех турниров забил семь мячей.

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#мир
#россия
#спорт
#футбол
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Семак рассказал о трансферах «Зенита» летом
Сергей Семак заявил, что задачи по пополнению команды решаются в обычном порядке
27 мая 2025, 11:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в беседе с Metaratings.ru ответил на вопрос о том, возможно ли усиление петербургской команды в летнее трансферное окно.
«Задачи по игрокам ставятся каждый сезон. Когда-то их получается выполнять, когда-то — нет. Обычные рабочие моменты», — сообщил Семак на открытии выставки к 100-летию «Зенита».
По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. Первенство выиграл «Краснодар», опередивший петербургскую команду на один балл.

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