«Спартак» может заменить Хлусевича на Ланговича из «Ростова»

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«Спартак» рассматривает 21-летнего защитника «Ростова» Андрея Ланговича в качестве кандидата на замену Даниила Хлусевича, покидающего столичный клуб летом.
Издание Metaratings.ru отмечает, что Лангович является воспитанником академии «Ростова», а за основную команду выступает с июля 2021 года. На счету игрока шесть голов и семь результативных передач в 107 матчах.
Рыночная стоимость футболиста составляет три миллиона евро.
Накануне, 15 мая, на московском стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч между «Спартаком» и «Ростовом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Голы забили: Александр Максименко и Николай Комличенко из команды-победителя и Ливай Гарсия от «Спартака».
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Рыночная стоимость футболиста составляет три миллиона евро.
Накануне, 15 мая, на московском стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч между «Спартаком» и «Ростовом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Голы забили: Александр Максименко и Николай Комличенко из команды-победителя и Ливай Гарсия от «Спартака».
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Анастасия Чинкова