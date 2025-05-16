«Спартак» может заменить Хлусевича на Ланговича из «Ростова»

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий оценил игру «армейцев» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Также он разобрал игру полузащитников «красно-синих» Матвея Кисляка и Миралема Пьянича. Его слова передает Metaratings.ru.