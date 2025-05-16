Тренер «Севильи» заявил, что Тикнизяном интересуется Европа

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Тренер «Севильи» Луси Мартин заявил, что испанский клуба интересуется 26-летним защитником сборной Армении и «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
Тренер объяснил, что хорошо знает Тикнизяна.
До этого агент Наира Александр Клюев подчеркнул, что «Севилья» уже долгое время интересуется Тикнизяном. Сам спортсмен говорил, что знает лишь о разговорах о возможном интересе со стороны «Севильи» без конкретики.
В нынешнем сезоне Тикнизян отыграл 33 матча за «Локомотив», забил два гола и отдал четыре голевых передачи. Портал Transfermarkt считает, что рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.
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«Наш тренерский штаб долгое время пытался пригласить Наира в национальную сборную Армении, но он на это решился только после выступлений в молодёжной сборной России. О Тикнизяне могу сказать лишь то, что он топовый игрок, и к нему есть интерес в европейском футболе. Больше информации о возможных намерениях «Севильи» сообщить не могу», — обратил внимание Луси Мартин в беседе с Metaratings.ru.
До этого агент Наира Александр Клюев подчеркнул, что «Севилья» уже долгое время интересуется Тикнизяном. Сам спортсмен говорил, что знает лишь о разговорах о возможном интересе со стороны «Севильи» без конкретики.
В нынешнем сезоне Тикнизян отыграл 33 матча за «Локомотив», забил два гола и отдал четыре голевых передачи. Портал Transfermarkt считает, что рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.
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Ольга Енгалычева