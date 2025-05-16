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«Психически неустойчивый человек»: Червиченко высказался о главном тренере «Спартака»

Червиченко: игроки «Спартака» начинают психовать из-за эмоций Станковича
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении главного тренера команды Деяна Станковича в финале Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом».
Встреча между командами состоялась накануне, 15 мая, и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. В конце матча Станкович получил две жёлтые карточки за разговоры с главным арбитром, после чего был удалён с поля.

«Огромную роль играют психопатические выходки Станковича. Команда не заряжается от его эмоций, а наоборот, тоже начинает психовать. С тренером «Спартак» ошибся. Перебор эмоций, постоянная апелляция к судьям – это перебор. Излишние эмоции сослужили плохую службу. Сейчас речь пойдет про расторжение контракта. Никакого движения вперед.
Станковича оставят до конца сезона. Всего два матча осталось. Когда его назначали, мне говорили, что это психически неустойчивый человек. Его поведение пока что подтверждает эту версию. Не удивлюсь, если завтра он бросит команду и уедет, но надеюсь, что этого не случится», – высказался Червиченко в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, что Станковича назначили главным тренером в мае прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Под его руководством «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 баллом.

Ранее в этот день сообщалось, что руководство «красно-белых» рассматривает кандидатуру защитника «Ростова»Ланговича на место Хлусевича, который покидает клуб этим летом.

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«Играет решающую роль в ЦСКА»: Валерий Непомнящий высоко оценил игру полузащитника
Непомнящий заявил, что решающую роль в ЦСКА играет Кисляк
16 мая 2025, 13:22

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий оценил игру «армейцев» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Также он разобрал игру полузащитников «красно-синих» Матвея Кисляка и Миралема Пьянича. Его слова передает Metaratings.ru.
«ЦСКА — главная команда весны. На этом отрезке «армейцы» набрали больше всех очков, а из клуба мы не слышим никаких новостей о скандалах и беспокойствах», — отметил российский тренер.
Заодно он напомнил, что даже до зимы ЦСКА показывал узнаваемый футбол, несмотря на то что команда «не очень реализовывала свои моменты». Ситуация изменилась уже весной после усиления состава — теперь у главного тренера Марко Николича появилось несколько сочетаний в атаке.
«Все ждали успехов от Пьянича, а в итоге решающую роль в ЦСКА стал играть Кисляк. Матвей — открытие, которое дал нам тренерский штаб. Очень не хочется его сглазить. У них разные игровые характеристики, но Миралему не хватает остроты, в отличие от Кисляка», — подчеркнул Непомнящий.
После 28 туров ЦСКА оказывается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 55 очками. Ближайший матч «красно-синие» проведут 19 мая в 19:30 по московскому времени против «Локомотива».

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#футбол
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«Спартак» может заменить Хлусевича на Ланговича из «Ростова»
16 мая 2025, 12:41

Фото: iStock/matimix

«Спартак» рассматривает 21-летнего защитника «Ростова» Андрея Ланговича в качестве кандидата на замену Даниила Хлусевича, покидающего столичный клуб летом.
Издание Metaratings.ru отмечает, что Лангович является воспитанником академии «Ростова», а за основную команду выступает с июля 2021 года. На счету игрока шесть голов и семь результативных передач в 107 матчах.

Рыночная стоимость футболиста составляет три миллиона евро.

Накануне, 15 мая, на московском стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч между «Спартаком» и «Ростовом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Голы забили: Александр Максименко и Николай Комличенко из команды-победителя и Ливай Гарсия от «Спартака».

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#игра
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Тренер «Севильи» заявил, что Тикнизяном интересуется Европа
16 мая 2025, 12:32

Фото: iStock/ gorodenkoff

Тренер «Севильи» Луси Мартин заявил, что испанский клуба интересуется 26-летним защитником сборной Армении и «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
Тренер объяснил, что хорошо знает Тикнизяна.

«Наш тренерский штаб долгое время пытался пригласить Наира в национальную сборную Армении, но он на это решился только после выступлений в молодёжной сборной России. О Тикнизяне могу сказать лишь то, что он топовый игрок, и к нему есть интерес в европейском футболе. Больше информации о возможных намерениях «Севильи» сообщить не могу», — обратил внимание Луси Мартин в беседе с Metaratings.ru.

До этого агент Наира Александр Клюев подчеркнул, что «Севилья» уже долгое время интересуется Тикнизяном. Сам спортсмен говорил, что знает лишь о разговорах о возможном интересе со стороны «Севильи» без конкретики.

В нынешнем сезоне Тикнизян отыграл 33 матча за «Локомотив», забил два гола и отдал четыре голевых передачи. Портал Transfermarkt считает, что рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.

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Булыкин о главном тренере ЦСКА: «рано говорить, но потенциал у Николича есть»
15 мая 2025, 17:09

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «РБ Спорт» высказался о главном тренере ЦСКА Марко Николиче.
Сербский специалист возглавил московский клуб летом 2024 года. Ранее он уже работал в России — с «Локомотивом», с которым завоевал Кубок страны в сезоне 2020/21.

«Николич — лучший тренер сезона? Пока рано говорить, но потенциально — да. При нем ЦСКА выглядит уверенно. Команда шикарно проводит весну, чего стоит только ответный матч с «Зенитом» в Кубке. В общем, если ЦСКА выиграет трофей, то можно будет назвать Николича лучшим в этом сезоне», — отметил Булыкин.

После 28 туров РПЛ ЦСКА занимает третью строчку в таблице, набрав 55 очков.

В суперфинале FONBET Кубка России команда Николича сыграет с победителем финала Пути регионов, где встретятся «Спартак» и «Ростов».

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Павел Погребняк: «Краснодар» ментально не готов к чемпионству
15 мая 2025, 17:08

Фото: istockphoto / Andreyuu

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в беседе с «РБ Спорт» поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
По его словам, «Краснодар» пока не готов ментально к завоеванию титула.

«Чемпионство зависит от "Краснодара". Каждый матч для обеих команд очень важный. Я не уверен, что в ментальном плане "Краснодар" готов к завоеванию чемпионства в этом сезоне. Если бы они были готовы, то уже стали бы победителями. Но все может быть. Развязка в этом году может быть такая же, как и в прошлом. Может быть, после 29-го тура уже "Зенит" будет диктовать условия», — отметил Погребняк.

На данный момент, после 28 туров, «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 61 очко и опережая «Зенит» на один балл.

Следующую встречу команда Мурада Мусаева проведет 17 мая в 14:00 по московскому времени на выезде против «Оренбурга».

«Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» 18 мая. Начало матча — в 19:00 мск.

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#футбол
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