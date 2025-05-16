«Психически неустойчивый человек»: Червиченко высказался о главном тренере «Спартака»

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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении главного тренера команды Деяна Станковича в финале Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом».
Встреча между командами состоялась накануне, 15 мая, и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. В конце матча Станкович получил две жёлтые карточки за разговоры с главным арбитром, после чего был удалён с поля.
Ранее в этот день сообщалось, что руководство «красно-белых» рассматривает кандидатуру защитника «Ростова»Ланговича на место Хлусевича, который покидает клуб этим летом.
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«Огромную роль играют психопатические выходки Станковича. Команда не заряжается от его эмоций, а наоборот, тоже начинает психовать. С тренером «Спартак» ошибся. Перебор эмоций, постоянная апелляция к судьям – это перебор. Излишние эмоции сослужили плохую службу. Сейчас речь пойдет про расторжение контракта. Никакого движения вперед.Напомним, что Станковича назначили главным тренером в мае прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Под его руководством «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 баллом.
Станковича оставят до конца сезона. Всего два матча осталось. Когда его назначали, мне говорили, что это психически неустойчивый человек. Его поведение пока что подтверждает эту версию. Не удивлюсь, если завтра он бросит команду и уедет, но надеюсь, что этого не случится», – высказался Червиченко в беседе с Metaratings.ru.
Ранее в этот день сообщалось, что руководство «красно-белых» рассматривает кандидатуру защитника «Ростова»Ланговича на место Хлусевича, который покидает клуб этим летом.
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Анастасия Чинкова