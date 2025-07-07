Игрок «Динамо» Глебов назвал переход Сергеева «суперприобретением»
Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов положительно оценил трансфер нападающего Ивана Сергеева в динамовский клуб.
«Как оцениваю трансфер Сергеева? Это суперприобритение! Ваня — хороший футболист, хороший человек, поэтому я думаю, что он поможет нам», — заявил Глебов Metaratings.ru.В прошедшем сезоне 30-летний Иван Сергеев выступал за «Зенит» и «Крылья Советов», забив 9 голов и отдав 3 голевые передачи в 30 матчах. Помимо «Динамо» на нападающего претендовал московский «Спартак».