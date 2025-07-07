Названа сумма, которую «Фламенго» предложил за Барко
Сумму в десять миллионов евро предложил бразильский клуб «Фламенго» «Спартаку» за аргентинского хавбека Эсекьеля Барко. Как пишет портал Metaratings.ru, «красно-белые» не готовы отпустить игрока, да и сам спортсмен не изъявлял желания переходить в другую команду.
Барко играет за «Спартак» с августа прошлого года, перейдя из «Ривер Плейт». 26-летний форвард известен 14-ю мячами с девятью результативными передачами в 36 играх.
По оценкам экспертов, Эсекьель Барко стоит на рынке 14 миллионов евро. Обозреватель Хулио Мигель Нето сообщал, что футболист близок к трансферу во «Фламенго». По его данным, он может официально произойти в ближайшее время.
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