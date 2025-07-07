Названа сумма, которую «Фламенго» предложил за Барко

07 июля 2025, 12:30

Metaratings: «Фламенго» предложил за Барко 10 млн евро

Фото: istockphoto/Andreyuu

Сумму в десять миллионов евро предложил бразильский клуб «Фламенго» «Спартаку» за аргентинского хавбека Эсекьеля Барко. Как пишет портал Metaratings.ru, «красно-белые» не готовы отпустить игрока, да и сам спортсмен не изъявлял желания переходить в другую команду.