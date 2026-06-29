Игрок «Динамо» Лещук оценил новое правило о пятисекундном вводе мяча

29 июня 2026, 16:46

Вратарю Лещуку не понравилось новое правило о пятисекундном вводе мяча

Фото: istockphoto/NiseriN

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал новое правило, которое вводит пятисекундный лимит на ввод мяча от ворот. По словам голкипера, этого времени явно недостаточно для комфортного выполнения стандартного положения.





Нововведение содержится в официальном переводе Правил игры в футбол на сезон-2026/27, опубликованном Российским футбольным союзом (РФС). Документ предписывает сократить время не только на удар от ворот, но и на вбрасывание мяча из-за боковой линии.





«Мне показалось неудобным правило пяти секунд на ввод мяча», — цитирует Лещука Metaratings.ru.