Игрок «Динамо» Лещук оценил новое правило о пятисекундном вводе мяча
Вратарю Лещуку не понравилось новое правило о пятисекундном вводе мяча
Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал новое правило, которое вводит пятисекундный лимит на ввод мяча от ворот. По словам голкипера, этого времени явно недостаточно для комфортного выполнения стандартного положения.
Нововведение содержится в официальном переводе Правил игры в футбол на сезон-2026/27, опубликованном Российским футбольным союзом (РФС). Документ предписывает сократить время не только на удар от ворот, но и на вбрасывание мяча из-за боковой линии.
«Мне показалось неудобным правило пяти секунд на ввод мяча», — цитирует Лещука Metaratings.ru.
Обновленные нормы вступят в силу с 1 июля 2026 года. Уже сейчас они тестируются на матчах чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.
По итогам завершившегося сезона-2025/26 «Динамо» финишировало на седьмом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков. В межсезонье команду возглавил новый главный тренер Сандро Шварц, сменивший на этом посту Ролана Гусева.