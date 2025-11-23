Игрок МХЛ ушёл из жизни в 24 года, управляя своим грузовиком

23 ноября 2025, 22:16

Экс-хоккеист «Амурских Тигров» Даниил Шматков погиб в ДТП

Даниил Шматков (Фото: Telegram / @hcamurtigers)

Бывший защитник хоккейного клуба «Амурские Тигры» Даниил Шматков трагически погиб в возрасте 24 лет.