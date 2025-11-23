Игрок МХЛ ушёл из жизни в 24 года, управляя своим грузовиком
Бывший защитник хоккейного клуба «Амурские Тигры» Даниил Шматков трагически погиб в возрасте 24 лет.
Как сообщила пресс-служба клуба в своём Telegram-канале, спортсмен стал участником смертельного ДТП — авария произошла в момент, когда он находился за рулём собственного грузовика.
В опубликованном заявлении руководство школы, сотрудники, игроки и болельщики выразили искренние соболезнования родным и близким спортсмена, отметив, что память о нём навсегда сохранится в сердце хоккейного сообщества.
За время выступлений в Молодёжной хоккейной лиге Шматков провёл 107 матчей в составе «Амурских Тигров», где зарекомендовал себя как надёжный и перспективный защитник.
