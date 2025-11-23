Женская сборная России стала чемпионом мира
Женская сборная России по шахматам завоевала золото командного чемпионата мира, который проходил в испанском Линаресе. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В финальном матче россиянки одержали победу над командой Азербайджана и поднялись на высшую ступень пьедестала.
За Россию выступали: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Анна Шухман, Ольга Гиря, Полина Шувалова и Лея Гарифуллина. Это первое участие российской женской команды на мировом первенстве с 2021 года.
18 ноября сборная Украины выдвигала протест против допуска россиянок к участию в турнире, однако соревнования для команды всё же продолжились.
Напомним, что в 2022 году FIDE запретила выступление российских и белорусских шахматистов под государственными флагами и гимнами. Поэтому спортсменки играли под флагом Федерации шахмат России. Позже совет FIDE одобрил переход ФШР из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.
