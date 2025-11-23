Женская сборная России стала чемпионом мира

23 ноября 2025, 21:44

Женская команда победила в финале ЧМ по шахматам, обыграв Азербайджан

Фото: Istock / gutlicht

Женская сборная России по шахматам завоевала золото командного чемпионата мира, который проходил в испанском Линаресе. Об этом сообщает «Газета.Ru».