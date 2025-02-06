Игрок «Трактора» Блажиевский оценил игру против магнитогорского «Металлурга»

Фото: istockphoto/shironosov
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) лидер Восточной конференции челябинский «Трактор» одержал победу над «Металлургом» из Магнитогорска со счётом 5:2. Своими впечатлениями об игре поделился защитник клуба из Челябинска Артём Блажиевский.
В разговоре с изданием Metaratings.ru он прежде всего отметил, что это было дерби, а такие игры всегда проходят в острой, напряжённой и бескомпромиссной борьбе. Такие матчи всегда нравятся зрителям: игроки не жалеют ни себя, ни соперника и бьются до последнего.
На вопрос, какое из уральских дерби — против «Металлурга» или «Автомобилиста» из Екатеринбурга — является более принципиальным и ярким по накалу, хоккеист ответил, что их нельзя разделять и выделять. По мнению Блажиевского, обе эти команды — классные и сильные, и бьются против соседей по региону с особенной страстью и энергией.
В прошедшем матче защитник в целом остался доволен и своими действиями, и игрой товарищей по команде, отметив только недостаточно уверенную игру в меньшинстве. По словам хоккеиста, всё сложилось удачно, но всегда есть куда расти.
После 55 сыгранных матчей «Трактор» набрал 76 очков и уверенно занимает первую строчку в Восточной конференции, опережая идущий вторым «Салават Юлаев». В следующем матче 12 февраля челябинцы вновь сыграют против «Металлурга».
Читайте также:
«Шансы остаются»: Никита Щитов оценил возможность сборной России участвовать в ОИ-2026
Заслуженный тренер СССР Тарасова: IIHF нужно лечиться, а не хоккей убивать
Американский журналист назвал Овечкина будущим президентом России
На вопрос, какое из уральских дерби — против «Металлурга» или «Автомобилиста» из Екатеринбурга — является более принципиальным и ярким по накалу, хоккеист ответил, что их нельзя разделять и выделять. По мнению Блажиевского, обе эти команды — классные и сильные, и бьются против соседей по региону с особенной страстью и энергией.
В прошедшем матче защитник в целом остался доволен и своими действиями, и игрой товарищей по команде, отметив только недостаточно уверенную игру в меньшинстве. По словам хоккеиста, всё сложилось удачно, но всегда есть куда расти.
После 55 сыгранных матчей «Трактор» набрал 76 очков и уверенно занимает первую строчку в Восточной конференции, опережая идущий вторым «Салават Юлаев». В следующем матче 12 февраля челябинцы вновь сыграют против «Металлурга».
Читайте также:
«Шансы остаются»: Никита Щитов оценил возможность сборной России участвовать в ОИ-2026
Заслуженный тренер СССР Тарасова: IIHF нужно лечиться, а не хоккей убивать
Американский журналист назвал Овечкина будущим президентом России
Александр Бойцов