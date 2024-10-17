Игрок «Трактора» Телегин оценил матч с «Ак Барсом»

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (3:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Он отметил, что матч прошёл вполне себе нормально.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский футбол.
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«Нормальный матч. Выиграли, это главное. И всё. Равная игра в принципе. Мы реализовали свои моменты, и Зак Фукале подтащил. Я не смотрю на статистику – смотрю на содержание. Но всякое может быть в первом периоде – главное, что в конце игры написано на табло. А так ошибки разберем – и всё, дальше готовиться к Уфе», — заявил в беседе с Metaratings.ru Телегин.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский футбол.
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Мелисса Тимофеева